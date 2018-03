El pago a los fondos buitre es el arreglo más caro desde la salida del default

Los fondos buitre que ganaron litigios contra el país tendrán un retorno del 7,8% anual sobre el valor nominal de sus bonos desde el default de 2001. Ese interés capitalizable supera por mucho a la inversión de bonistas que ingresaron en los canjes de 2005 y 2010, que rindió 2% anual.

Este ejercicio presentó el economista de Econométrica Ramiro Castiñeira ante los senadores el martes de la semana pasada, y permite analizar cuánto se le pagará a los holdouts con juicios a su favor. El analista tomó distintos arreglos de Argentina desde el default de 2001 y los comparó con el pago a NML Capital, Aurelius y compañía. Como referencia, Castiñeira usó un interés del 6% anualizado durante 14 años que otorgaría hoy u$s 2,26 por cada dólar invertido en 2001.

Así, quienes entraron al canje de 2005 recibieron a la fecha u$s 1,13 por cada dólar en default de 2001 y otros 20 centavos si se incluyen los cupones atados al PBI. "La tasa de retorno máxima es del 2% capitalizable en 14 años", estimó Castiñeira.

Los países miembros del Club de París tuvieron mejor suerte. Argentina negoció un plan de pagos sin quita de intereses punitorios durante la gestión de Axel Kicillof al frente del Ministerio de Economía, que podría haber recortado de haber aceptado auditorías del FMI.

Los u$s 5000 millones de deuda de 2001 se transformaron así en casi u$s 10.000 millones en 2014. La deuda se duplicó: cada dólar se convirtió en dos. La tasa de interés implícita, entonces, fue del 5,7%.

Los holdouts sin sentencia judicial que aceptaron la oferta base, de 150% del capital, se llevarán u$s 1,5 por cada dólar nominal de 2001, lo que supone un interés del 2,9% en 14 años. Es un acuerdo mejor al de los canjes, pero "implica aceptar una quita cercana al 34% frente a la inversión alternativa que rinda 6% en igual periodo", afirmó Castiñeira.

Los que litigaron y convirtieron u$s 2600 millones nominales en un fallo de u$s 9200 millones tendrán una quita del 25% promedio sobre el juicio. Argentina pagará u$s 2,9 por cada dólar defaulteado en 2001. La tasa implícita promedio llega a 7,8%.