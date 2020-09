El oficialismo se "olvidó" de Larreta y volvió a apuntar sus dardos a Macri

En la antesala de las legislativas de 2017, la figura de Cristina Fernández de Kirchner dividía al peronismo. Pero llegando al límite de la presentación de las candidaturas, no pocos de lo que habían impulsado una renovación homenajeando al cafierismo, para dejar atrás a la ex Presidenta, fueron a buscarla al Instituto Patria. Ninguna figura opositora logró tomar volumen bajo la sombra de la ex mandataria proyectada por la luz que mantenía sobre ella la Casa Rosada cambiemita.

La unidad total justicialista se dio dos años después, en un heterogéneo Frente de Todos amalgamado por su antítesis a Mauricio Macri. Y, más allá de sus diferencias ya habituales en ciertos temas, el líder del PRO sigue siendo la constante que logra unificar su agenda.

El pasado reciente permite contextualizar las críticas a la carta del ex Presidente del coro ministerial, en medio de la pelea financiera con un posible emergente del espacio opositor como Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de Gabinete porteño, continuando con la analogía, genera la misma sensación en la administración todista que los recelos que despertaba un Sergio Massa en los albores de Cambiemos.

Una dualidad magnificada. En el espacio de Cristina Kirchner no tienen dudas: "Larreta es Macri", es su slogan. No ven fisuras en Juntos por el Cambio. "Son del mismo espacio y defienden lo mismo", opinan cerca de la Vicepresidenta. Fue ella quien, a dos días de asumir, instaló la pelea presupuestaria con Ciudad.

La pandemia acercó a Alberto Fernández con Larreta. Si bien al Presidente no le gusta, hay segundas líneas oficiales que sueñan con un albertismo alfonsinista, que interpreta su elección por parte de Cristina Kirchner como el ADN de lo que debería ser un gobierno del "dialogo". Son ellos quienes se sienten más cómodos criticando a Macri que al jefe de Gobierno porteño. "La carta sorprendió a propios y ajenos. Parecía una monografía descargada del Rincón del Vago", le dedicó el jefe de Gabinete Santiago Cafiero ayer al ex Presidente.

Por eso, conscientes de que su invitación al escenario pandémico ofició de plataforma nacional para el jefe de Gobierno porteño, junto con la pelea coparticipable, en la Rosada celebran la reaparición de Macri. "Ni dos centímetros lo dejó crecer a Larreta", analizan la interna ajena cambiemita, que siguen como a la propia.

Para el cristinismo, al igual que para la considerada ala dura de JxC, en el 2021 no habrá lugar para los "tibios". Según su visión, el PRO, liderado por una radicalizada Patricia Bullrich, no permitirá espacios a los Emilios Monzó. Justo el día de la carta del ex Presidente, el ex titular de Diputados pedía en entrevistas una política sin opuestos, sin Cristina ni Macri. Lo mismo que pedía Florencio Randazzo en 2017. Al ex ministro no le fue muy bien.