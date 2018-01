El oficialismo le contestó a Zaffaroni por su deseo de que el Gobierno "se vaya lo antes posible"

Las declaraciones del exjuez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, generaron las primeras reacciones dentro del oficialismo.

La respuesta llegó de boca del diputado nacional por la UCR y titular del interbloque Cambiemos en la Cámara baja, Mario Negri, quien consideró que "no hay distancia entre el deseo que el Gobierno termine su mandato y la invitación a que lo desestabilicen", en referencia a los dichos del jurista.

"La ansiedad oral del Dr. Zaffaroni se desboca en las palabras que pronuncia", lanzó el legislador. Y añadió: "La distancia entre sus deseos de que este gobierno se fuera cuanto antes y la invitación a que lo empujen, o lo desestabilicen, no existe. ¡Integró la CSJ, garantía de la soberanía popular!".

La “Ansiedad Oral”del Dr. Zaffaroni se desboca en las palabras que pronuncia.La distancia entre sus deseos que este “gobierno se fuera cuanto antes”y la invitación a que lo empujen, o lo desestabilicen,no existe.Integro la CSJ,garantía de la sob.popular!!!!! — Mario Raul Negri (@marioraulnegri) 19 de enero de 2018

Por su parte, el diputado de Cambiemos, Waldo Wolff, eligió contestar con ironía: "Yo quiero que Zaffaroni hable todos los días", expresó, deslizando que las declaraciones de este tipo son funcionales al Gobierno.

El jurista sostuvo ayer en declaraciones radiales que "quería que el gobierno se fuera lo antes posible porque así hacían menos daño", aunque remarcó que se trataba de "un deseo personal".

Además, precisó que el Gobierno quizá no finalice su mandato en 2019, pero no por "la acción de un partido político" sino por la "inviabilidad del programa económico".

"Esto va a pasar, porque el plan económico que tienen es inviable. En un momento dado va a pasar lo mismo que pasó con la tablita de (Alfredo) Martínez de Hoz, va a pasar lo mismo que pasó en el 2001", había dicho Zaffaroni.

Zaffaroni llamó a "resistir, cada uno desde el ámbito que le corresponde, y en el espacio que puede". Y agregó: "A la resistencia no violenta, me refiero. No deprimirse. Tiempo. Todo pasa. Esto también va a pasar, como pasamos la dictadura, el menemismo, a (Domingo) Cavallo. Esto también pasa. Quien crea que es eterno en el poder está loco. Eso no sucede. Esto va a pasar, porque el plan económico que tienen es inviable. En un momento dado va a pasar lo mismo que pasó con la tablita de (Alfredo) Martínez de Hoz, va a pasar lo mismo que pasó en el 2001″.

Pocos días atrás, el titular del gremio gastronómico Luis Barrionuevo se había expresado en un sentido similar: "Nadie orina agua bendita. No hay que generalizar para desviar la atención sobre algunos temas. A los sindicatos los atacaron los militares, (Raúl) Alfonsín y (Fernando) De la Rúa y no terminaron su mandato".