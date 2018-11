El oficialismo fracasó en su avanzada por desaforar a Cristina

No hubo sorpresa. Cambiemos no consiguió ayer abrir la sesión en la que buscaba tratar el pedido de desafuero que había presentado un año atrás el juez federal Claudio Bonadio para la ex presidenta y senadora, Cristina Fernández de Kirchner, en la causa por la firma de un memorándum de entendimiento con Irán. Vencidos los plazos y sin respaldo político, el tema pasará al archivo.

El oficialismo tuvo a 26 senadores presentes en el recinto. Quedó muy lejos, a once, de conseguir el quórum para habilitar la sesión. A 24 legisladores propios (le faltó el correntino Pedro Braillard Poccard), Cambiemos sumó la colaboración de la neuquina Lucila Crexell y el santafesino Carlos Reutemann. No contó con algunos aliados habituales del peronismo federal, como el salteño Juan Carlos Romero, pero tampoco con la colaboración de la bancada que preside Miguel Pichetto. Ese espacio presentó ayer documentación provista por el Tribunal Oral Federal 8 (TOF8) para explicar su negativa a participar de la sesión. Según Pichetto, el mensaje del tribunal aportó a su bancada una "clarificación importante" sobre la situación de la ex presidenta. "Cambiemos debería haber levantado la sesión", evaluó el rionegrino en diálogo con la prensa acreditada.

Se refirió a un informe firmado por la jueza María Gabriela López Iñiguez en el que el TOF8 detalló que "todas las personas imputadas que se encuentran en libertad" en la investigación por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA "están a derecho, y dando cumplimiento en tiempo y forma a sus obligaciones procesales". Pichetto remitió el informe a la vicepresidenta Gabriela Michetti pasado el mediodía, cuatro horas antes de la sesión.

Los imputados en la causa son, además de Cristina, su ex secretario legal y técnico, Carlos Zannini, y los dirigentes Luis DElia y Jorge Khalil, liberados 24 de marzo en el marco de la misma causa. Otro imputado, Fernando Esteche, continúa preso por los "riesgos procesales" que traería su liberación, informó el tribunal. Para Pichetto, esa información muestra que el pedido de desafuero había quedado obsoleto.