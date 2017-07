El oficialismo, expectante por decisión de diputados sobre tema De Vido

El diputado nacional de Cambiemos Pablo Tonelli aseguró hoy que hay “alguna incertidumbre” de cara a la sesión en la que se votará la expulsión de Julio De Vido de la Cámara baja y anticipó que el resultado de la votación será “muy ajustado”.



“Hay alguna incertidumbre respecto a algunos votos que podrían modificar el resultado. De lo que estamos seguros es que, sea para expulsar al diputado De Vido o para no hacerlo, el resultado seguramente va a ser muy ajustado”, advirtió.



En declaraciones a radio Continental, el presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales de la Cámara, que ayer emitió dictamen para la exclusión del ex ministro de Planificación Federal, agregó que “hay algunos diputados que aun no han expresado el sentido de sus votos”, por lo que se mostró expectante de conseguir los dos tercios de los presentes en la sesión de hoy, necesarios para aprobar la iniciativa del oficialismo.

Diputados del oficialismo emitieron ayer un dictamen en el que se propone la exclusión del exministro Julio De Vido de la Cámara baja con el apoyo del Bloque Justicialista pero sin el Frente Renovador de Sergio Massa, que impulsó una propuesta propia.

El massismo en su dictamen propone que, además de la exclusión de De Vido, se tomen en cuenta los pedidos de desafuero que realizaron días atrás los legisladores de ese bloque para sí mismos, aunque en la sesión prevista para mañana votarán a favor de la iniciativa de Cambiemos.

El dictamen se votará hoy en la sesión que la Cámara baja pero se necesita una mayoría agravada de dos tercios de los presentes para aprobarlo, número al que el oficialismo no puede llegar aun con el respaldo de las otras bancadas.