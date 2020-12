El nuevo Precios Cuidados solo llegará a los súper e hipermercados

Mientras las empresas exigen definiciones y acciones concretas respecto de la continuidad de Precios Máximos, el Gobierno ya comenzó a delinear algunos de los parámetros que formarán parte del nuevo programa Precios Cuidados.

Ayer el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se reunió con intendentes del conurbano, con el tema precios en el centro de la escena. Allí se dejó en claro que el nuevo Precio Cuidados solo estaría disponible en las grandes superficies, lo que le daría al Gobierno la posibilidad de que tenga presencia en buena parte del país.

Según confiaron a El Cronista fuentes que formaron parte del encuentro, el ministro precisó que la nueva reglamentación determinará cuál será la superficie a partir de la cual las cadenas deberán cumplir con el programa. Todo indica que los denominados súper e hipermercados serían los alcanzados.

Esto tiene que ver sobre todo con la poca capacidad de control oficial del Gobierno en espacios como almacenes de cercanías o autoservicios chinos, algo que quedó en evidencia en varias oportunidades.

Además, en el Gobierno consideran que la vigencia de Precios Cuidados en espacios más pequeños no cambia la ecuación en cuanto al beneficio que se intenta acercar a los consumidores.

Esto no quita, sin embargo, que aquellos comerciantes que se quieran sumar al programa puedan hacerlo, aunque no serán controlados ni estarán sujetos a multas en caso de no cumplir con los parámetros del programa oficial.

En tanto, el tiempo previsto por el Gobierno para que desaparezca Precios Máximos se achica cada vez más, y las empresas comienzan a intentar precisiones al respecto, más allá de que tanto Kulfas como la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, afirmaron que vencía el 31 de enero.

"Para nosotros se trata de algo fundamental. Es imposible pensar en sumar para Precios Cuidados cuando todavía nadie nos comunica con certeza qué ocurrirá con Precios Máximos. Ya es imposible que podamos mantener ambos programas", dijo la fuente.

Hoy, para el Gobierno la clave pasa por tener todo listo para el 7 de enero, cuando tiene previsto presentar el nuevo Precios Cuidados. Para ese entonces quiere ya tener el paquete completo de nuevos productos que lo integrarán, y recién ahí comenzar a desvanecer Precios Máximos.

Actualmente Precios Cuidados cuenta con 199 productos, y el objetivo del Gobierno es llevarlo a cerca de 300. Además, quiere incorporar mayor variedad, pero también más marcas. De hecho, en este sentido, Español también mantuvo encuentros con empresas que hoy no aportan mercadería a este programa, con la intención de que se sumen.

Ya con el 7 de enero encima, las compañías observan que por el momento se hizo más por el fortalecimiento de Precios Cuidados, que por empezar a ponerle fin al sistema que sí es de cumplimiento obligatorio, más allá de que en los últimos meses algunos de los productos implicados fueron deslistados.

La búsqueda del Gobierno es mantener bajo control los precios tanto de los productos que forman parte de la canasta básica como de aquellos que tienen peso en el consumo de los sectores más populares.

Las conversaciones también se centran en sacar de los listados aquellos de mayor costo o que no tengan un grado de necesidad importante.