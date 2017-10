El nuevo Monotributo tendrá límite patrimonial y quedará excluido quien no dé factura

El nuevo Monotributo que propondrá el Gobierno tenderá a ser casi un monotributo social y para eso, entre otros puntos, se pondrá un límite patrimonial.

No podrán ser monotributistas quienes posean un patrimonio total -gravado, exento o no alcanzado por el Impuesto sobre los Bienes Personales-, valuado conforme las normas aplicables a dicho gravamen, que no supere el triple del importe mínimo no imponible del mismo.

Ese techo es entonces, tres veces $ 950.000 para 2017 y triplica $ 1.050.000 en 2018.

Además quedan excluidos de pleno derecho del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) los contribuyentes cuando:

-Adquieran bienes o realicen gastos, de índole personal, por un valor incompatible con los ingresos declarados y en tanto los mismos no se encuentren debidamente justificados por el contribuyente.

-Los depósitos bancarios, debidamente depurados resulten incompatibles con los ingresos declarados a los fines de su categorización.

-Sus operaciones no se encuentren respaldadas por las respectivas facturas o documentos equivalentes correspondientes a las compras, locaciones o prestaciones aplicadas a la actividad, o a sus ventas, locaciones, prestaciones de servicios y/o ejecución de obras.

El piso antes mencionado es de $ 950.000 para este año. Si se multiplica por tres y se lo divide por la cotización al día de hoy del Banco Nación Argentina, arroja un valor límite de u$s 159.217.

Los monotributistas que queden excluidos del Régimen Simplificado deberán inscribirse en el IVA y el Impuesto a las Ganancias, y a aportar como autónomos a la seguridad social.