El mundo necesita inversión equivalente al PBI alemán

"El costo de inversión en infraestructura necesario para reducir la brecha y lograr un crecimiento económico global, puede alcanzar los u$s 94 billones para 2040, con una suma adicional de u$s 3,5 billones para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas (SDGs), que permitirán a los individuos de todo el mundo acceder a agua potable y energía eléctrica para el año 2030, lo que constituye una suma total de u$s 97 billones", resumió el informe del GI Hub.

"La suma necesaria de inversión anual en infraestructura para poder afrontar las demandas de una población global que crece a un ritmo acelerado asciende a los u$s 3,7 billones, una cifra que representa el equivalente al total del PBI anual de Alemania, la cuarta economía más grande del mundo. Además, para lograr satisfacer las demandas de acceso de agua potable y energía eléctrica (Objetivos de Desarrollo Sostenible) se pronostica una inversión adicional que ascenderá a los u$s 236.000 millones por año hasta 2030, plazo límite estipulado para lograr los objetivos", detalla.

Para 2040, la población global "se incrementará aproximadamente un 25% (2000 millones de personas)". "La migración rural-urbana continuará de manera ininterrumpida, lo cual provocará un crecimiento de la población urbana de 46% y una demanda masiva en infraestructura, que tendrá lugar principalmente en Asia", prevé el GI Hub. Por la migración de los campos a las grandes ciudades, la urbanización de los caminos y la energía eléctrica requieren de mayor inversión.

Según este grupo creado por el G20, Estados Unidos tendrá la mayor brecha de gasto en infraestructura con u$s 3,8 billones."Es imprescindible contar para el año 2030 con infraestructura de calidad para poder cumplir con los objetivos de la ONU. De acuerdo con la tendencia actual, las inversiones estarán substancialmente por debajo de la cifra necesaria para poder cumplir con el objetivo final de provisión de agua potable y energía eléctrica", concluyen.