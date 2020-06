El ministro de Agricultura no sabía que Alberto iba por la expropiación de Vicentin

El ministro de Agricultura Luis Basterra admitió esta mañana que no estaba al tanto de la decisión de intervenir y expropiar la empresa Vicentin que, de acuerdo al discurso oficialista, garantizaría la "soberanía alimentaria".

“Yo soy apenas un Ingeniero Agrónomo, pregúntele a los expertos en comunicación por qué no estuve”, dijo al explicar su ausencia en la conferencia de prensa que se llevó adelante hace exactamente una semana, en la que el presidente Alberto Fernández difundió el salvataje de la compañía, a fin de evitar que quede en manos extranjeras.

La semana pasada, llamó la atención la ausencia de Basterra en la conferencia de prensa en la que se dio a conocer las medidas que implementaría el Ejecutivo frente a la firma santafesina. Del anuncio, participaron, además del Presidente, la mentora de la expropiación, la senadora camporsita Anabel Fernández Sagasti; el interventor dispuesto por el Ejecutivo, Gabriel Delgado, y el Ministro de Producción, Matías Kulfas.

“La distancia no alcanzaba para que fuera una escena segura dentro del foco de la cámara”, dijo entre risas Basterra al ser consultado por el periodista Ernesto Tenembaun, en Radio con Vos, sobre su ausencia en la mesa. Dicho esto, le achacó a los expertos de Comunicación del Ejecutivo haber quedado afuera del anuncio.

Mirá también Primer cargamento de limones argentinos parte hacia China Saldrá este jueves desde el puerto de Buenos Aires. Son 24 toneladas que salieron de Tucumán el sábado a la noche y tardarán unos 40 días en llegar al gigante asiático, inaugurando el comercio de esa fruta. Por PAULA LÓPEZ

Al ahondar sobre cómo se produjo la decisión de Fernández de avanzar en la expropiación de la agroexportadora, Basterra reconoció que él ni siquiera estaba al tanto.

“¿La palabra expropiación no formó parte del debate con el Ministerio de Agricultura?”, le consultó Tenembaum al funcionario, y este admitió: “Yo no estuve en esa parte”.

Basterra agregó: “Los que trabajamos la tierra no le damos tanta vuelta, acá hay una medida que es rescatar la empresa y que el Estado nacional sea actor partícipe. Esa parte, estuvimos involucrados, la conversamos, la conveniencia, la oportunidad, me buscaron, transmití".

En este sentido, agregó que no participó del debate en el que se abordó "el instrumento y la oportunidad" para rescatar a la firma. Y remató: "No podemos hacer una asamblea universitaria para que se decida. Estamos hablando de que nos estaban por llevar puesta la empresa”.

La ausencia de Basterra en la conferencia fue llamativa

Al admitir su desconocimiento sobre las decisiones, los periodistas de Radio con Vos le consultaron si esto respondía a la falta de confianza hacia su persona. "No, no hace falta. Si no me tienen confianza a mí, que me guardé el tema de los derechos de exportación bajo cinco candados", respondió el ingeniero agrónomo.

"Pero si le tienen confianza, ¿por qué no lo hablaron con usted que es el ministro de Agricultura?", insistieron desde el programa, a lo que el formoseño respondió: "¿Para qué? Déjenme un poco de paz también. Dejen que alguien se haga cargo de lo que corresponde y yo acompaño".

Más adelante, el formoseño aseguró que no estar al tanto de la decisión impulsada desde el Ejecutivo “es secundario". Y añadió: "Nos tenemos afecto. Nosotros estuvimos en la resistencia al macrismo de todo el tiempo, confianza no falta y hay toda una historia que nos pone dentro de un espacio”.