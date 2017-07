El ministerio de Justicia se muda a la exESMA

El Gobierno avanza en el proyecto para trasladar las oficinas del Ministerio de Justicia al edificio de la exEscuela de Mecánica de la Armada (ESMA), decisión que contaría con el apoyo de organismos de derechos humanos.



Según confirmó el jefe de esa cartera, Germán Garavano, a La Nación, el Ministerio se mudar al denominado ‘edificio 11‘ de la exESMA, que actualmente se encuentra desocupado.



Serían un total de 350 personas, entre funcionarios y empleados, los que sean transferidos en los próximos dos años al el predio de Avenida del Libertador al 8151, en el que también funciona el Espacio Memoria y Derechos Humanos.



Los funcionarios de Justicia vienen negociando por este tema desde hace un tiempo con diferentes organismos de derechos humanos, quienes ya les han dado el visto bueno.



La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto, explicó al mismo diario que su organismo no se va a oponer a la iniciativa “porque es el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos” el que va a funcionar en el lugar, y aclaró que lo que no tolerarían “es que pusieran otros espacios que no tengan nada que ver”.



De acuerdo con lo que trascendió, el Gobierno presentaría en los próximos días el plan ante el Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, para su aprobación.



El edificio est actualmente administrado por un grupo de tres directores: un representante de la Nación, uno de la ciudad de Buenos Aires y otro designado por un directorio de organismos de derechos humanos.



Ser n ellos quienes deban decidir si hacen lugar al pedido del Ministerio antes de que se llame a licitación para las obras de construcción de las oficinas.



La idea es trasladas a la exESMA las dependencias de la Unidad Ministro y de la Secretaría de Justicia, que hoy funcionan en la sede de la cartera ubicada en Sarmiento al 329.



En el Espacio Memoria y Derechos Humanos ya funciona la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, dependiente del mismo.