El mercado es algo más optimista sobre las reservas del Central

A ritmo sostenido desde enero, los analistas consultados en la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC), fueron aumentando sus cálculos mensuales respecto de qué nivel que tendrán las reservas en poder del Banco Central en diciembre de este año.

De acuerdo con los especialistas, las divisas con las que contará la entidad que preside Federico Sturzenegger rondarán los u$s 47.000 millones en diciembre, u$s 1000 millones por encima de lo que habían calculado en febrero y u$s 3300 más de lo que vaticinaron en la primera encuesta de este año.

En el primer mes del año, las proyecciones estimaban las reservas a fin de año en u$s 43.700 millones, al mes siguiente elevaron los cálculos un 5,26% hasta ubicarlas en u$s 46.000 millones, lo que volvió a suceder también en marzo, cuando el aumento intermensual fue del 2,17%.

Sin embargo, el nivel de activos esperado para diciembre es mucho menor que el actual: según la información oficial, las reservas de la entidad monetaria rondan hoy los u$s 51.929 millones, un nivel que no tenía desde agosto de 2011.

Qué es la EMEC

La Encuesta de Expectativas Macroeconómicas El Cronista (EMEC) se realiza una vez por mes entre varios de los más destacados analistas del mercado, incluyendo bancos, consultoras, centros de investigación y asesores de inversión, a quienes se les pide que respondan proyecciones sobre variables clave de la macroeconomía y las finanzas nacionales. La primera encuesta se realizó en junio del año pasado y esta es la décima edición.

En la encuesta de marzo participaron (por orden alfabético): ABECEB; C&T ASESORES ECONÓMICOS; Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano; Centro de estudios económicos y sociales Scalabrini Ortiz; Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación; Ecolatina; Econométrica; Economía y Regiones S.A.; Econviews; Elypsis; Estudio Broda; Ficonomics; Fundación Capital; Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas; LCG SA; Libertad y Progreso; OJF & Asociados.

Equipo de producción e investigación: Andrea Rivas, Estefanía Pozzo, Francisco Galizia y Javier Rodríguez Petersen