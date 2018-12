El mensaje del “Pollo” Sobrero tras la muerte de Pedraza

El secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, Rubén Darío "Pollo" Sobrero habló tras la muerte del sindicalista José Pedraza, quien cumplía con prisión domicialiaria culpable del asesinato del militante Mariano Ferreyra.

"Murió alguien que le hizo mucho daño a los trabajadores ferroviarios desde la época de la privatización de Menem, de la que él fue cómplice, así como fue cómplice también del despido de 90.000 trabajadores ferroviarios, y luego los hechos más recientes y su responsabilidad en la autoría intelectual del asesinato del militante Mariano Ferreyra", expresó Sobrero hoy en diálogo con El Cronista.

"No soy partidario de festejar ninguna muerte pero no es alguien cuyo recuerdo me vaya a generar algún tipo de adhesión", añadió.

Asimismo, a través de su cuenta de Twitter, el sindicalista ferroviario emitió un duro mensaje: "Falleció José Pedraza, lo recordaremos no por cosa buenas, solo por el daño que hizo con las privatizaciones y despidos por miles en el 90 y por el asesinato de Mariano Ferreyra".