El legislador tucumano Ricardo Bussi tiene coronavirus: "Estuve con un sin fin de personas estos días'

El legislador de Fuerza Republicana, de Tucumán, Ricardo Bussi, tiene coronavirus y es uno de los cinco casos confirmados de este domingo en la provincia norteña, según lo reconoció el propio político a través de un parte de prensa.

"En el día de la fecha, recibí los resultados de los análisis que me realicé y quiero comunicar que dieron positivos. En los últimos días, estuve en contacto con un sin fin de personas que acudieron a mi oficina por audiencias que tenían programadas y que por diversas razones debía atender", explica Bussi.

Y agrega: "Quiero llevar tranquilidad a toda la comunidad e informarles que me encuentro en buen estado de salud, sin fiebre, tomando todos los recaudos necesarios y respetando la cuarentena a la que me he sometido. Hoy la única premisa es cuidarnos entre todos y quedarnos en casa".

El vicegobernador Osvaldo Jaldo decretaría mañana la cuarentena obligatoria para los legisladores que estuvieron presentes en la sesión del martes, cuando se aprobó por unanimidad las disposiciones del Gobierno en el marco de la pandemia.

De acuerdo a lo que trascendió las medidas se aplicarían bajo apercibimiento de sanciones a los que no la cumplan. El pasado miércoles, el legislador había expresado que padecía una gastroenteritis pero que no era para preocuparse.

El miércoles, el legislador había salido a cuestionar duramente los trascendidos que indicaban que tenía coronavirus, atribuyéndolos a una campaña en su contra. En cambio, reconoció que tenía fiebre pero por una gastroenteritis.