El lado de B del Programa Financiero

Esta semana el Ministerio de Economía presentó el programa financiero para el año. La administración de Mauricio Macri deberá afrontar abultados pagos por unos u$s 36.746 millones, entre el déficit primario y vencimientos de deuda; nada menos que el 7,2% del Producto Bruto Interno (PBI).

Pero en algunos puntos la presentación dejaron puertas abiertas, dudas e incertezas. ¿Cuáles son los números que dejan abierta la puerta al análisis y la discusión?

1) En la página 7 dice que los vencimientos de deuda capital más intereses con privados (“Títulos”) es de US$ 8.952M. Sin embargo, en la página anterior, la 6, si miras la columna de 2016, sólo los vencimientos de capital privado son de más de US$ 15.000M. Nada que ver con los 8.952. Si los US$ 15.000 de la página 6 tuvieran adentro los pagos de capital que hay que hacerles a los HO, cabría la posibilidad de que el 8.952 fuera neto de HO. Ese número son los US$ 4.154M de la página 4 que es el capital de los acuerdos cerrados con HO. Luego 15.000-4.100 es aproximadamente US$ 11.000M. De nuevo, lejos de los 8.952 ¿No será que el 8.952 son solo los vencimientos de capital privados?

2) En la página 7 dice que los vencimientos de deuda capital más intereses con Organismos Internacionales más Bilaterales es de US$ 3.511M pero en el informe que este mismo gobierno dio a conocer hace poco de la deuda pública a fines de 2015 (Hoja A.3.1) el total es de US$ 4.862M. El número de Caputo es un poco menos que el capital que en la hoja A.3.1 de Excel de la deuda es de US$ 3.936M pero al menos se parece más que tomas intereses más capital ¿No será que el 3.511 es solo capital con Organismos Internacionales?

3) Supongamos que los US$ 8.952M son sólo vencimientos de deuda por capital e intereses con privados como dice el informe del secretario de Finanzas, Luis Caputo. El mayor tenedor de títulos intrasector público es el FGS del Anses por alrededor de US$30.000M ¿Acaso el gobierno no piensa pagarle los intereses como para que el menos el stock del FGS no caiga en términos reales (recordemos que el FGS es el stock estatizado por la eliminación de las AFJP de fines de 2008 y que está para atender las jubilaciones de los actuales activos y futuros jubilados)? Además, correspondería ponerlo por una cuestión de consistencia contable: si pongo la renta del FGS por debajo de la línea como financiamiento como dice Caputo en su informe, tengo que ponerlo por arriba como gasto, sino estoy subestimando, adrede, las necesidades de financiamiento del fisco (o sobreestimando adrede las fuentes de financiamiento que provee el FGS). La otra sería no ponerlo ni arriba ni debajo de la línea: Nación paga intereses al FGS por los títulos de Nación que tiene el FGS y luego Nación se los recobra cuando el FGS distribuye utilidades. Pero nunca hacer lo que hace Caputo.

4) En la página 7 dice que las colocaciones de deuda externa serán de US$ 7.200M. Dado que por otro lado el gobierno ha dicho que no habría más colocaciones de deuda externa que lo necesario para pagarle a HO, todo debería resolverse con las páginas 3 y 4 del informe de Caputo. En la 3 dice que la colocación para HO fue de US$ 16.500M y en la 4 que a los acuerdos a los cuales ya se ha llegado por capital más intereses es de US$ 9.079M. Luego 16.500-9.079= US$ 7.421 M que no es US$ 7.200M pero se le parece bastante y más cuando trascendió que la colocación fue un poquito menor a los 16.500.

5) Pero esos US$ 7.200M sobreestiman las fuentes de financiamiento que proveen en US$ 1.500M porque en el mismo cuadro 4 Caputo dice que todavía faltan pagar acuerdos pendientes con HO (uso de fondos y no fuente) por US$ 1.500M. Así que en realidad el US$ 7.200M es 7.200-1.500= US$5.700M. Salvo que Caputo quiera mantener el default para esos US$1.500M.

6) Es más, esos US$ 1.500M del cuadro de Caputo surgen porque él le aplica a los acuerdos por US$ 5.528M una quita del 73% que es más del doble de la aplicada a los acuerdos ya cerrados del 33%. Obviamente, cuanta más quita sea aplicada a los acuerdos, mayor es la cantidad de fondos que quedan para financiarse producto de la emisión de los famosos US$ 16.500M de deuda para HO. Si la quita fuera del 33% y no de 73% los 5.528 no son 1.500 sino US$ 3.700 M que hay que pagar por los acuerdos que faltan cerrar. Luego, sumando los 3.700 con los U$S 9.079M ya cerrados, quedaría que el total a pagar a HO es de US$ 12.778M en vez de US$ 10.579M que están el cuadro 4. Ergo el financiamiento que generan los US$ 16.500M es de 16.500-12.778=US$ 3.722M. Ni los groseros US$ 7.200M (16.500-9.079=7.200/7.400) de Caputo, ni los US$ 5.700M/US$5.900M (16.500-9.079-1500) del punto 4.

7) En la página 7 en la última línea dice que de CP+RMB+etc entraran US$ 5.000M ¿Qué es CP+RMB? ¿Sera Club de París+el Banco Central de China? Si fuera así ¿El Club de París nos vuelve a desembolsar dinero? Respecto de la sigla “RMB”. Si fuera el Banco Central de China habría que haber puesto (por arriba de la línea) también el vencimiento del swap con China por más de US$ 9.700M que surge de la Balanza de Pagos del Indec. Si no fuera el BC de China ¿son los desembolsos de China-gobierno para obras públicas? Si fuera así y dado que el gobierno está pensando en hacer obra pública con el sistema de PPP ¿ya se está poniendo como déficit primario (gasto) la deuda que toma la Nación con el Privado argentino por arriba de la línea y por debajo de la línea éste financiamiento? No habría que descartar que Caputo, al elaborar el cuadro 7 y llegar a esa última línea, haya descubierto que le faltaban US$5.000M que los puso bajo ese concepto tan vidrioso que en todo cuadro que es el “Otros”. Si fuera éste el caso, bien podría ser que las colocaciones de mercado internas que tiene en mente Caputo para 2016 no fueran los US$8.000M del cuadro 7 sino 8.000+5.000=US$ 13.000M, monto similar a los U$S 15.500M que Kicillof colocó domésticamente en 2015. Y si a los US$ 13.000M de Caputo les sumamos los US$ 7.200M de colocaciones externas, Caputo podría llegar a colocar en el mercado más de US$ 20.000M en 2016. Dicho sea de paso, en el cuadro 7 donde dice “Mercado Interno – Refinanciaciones de Capital” por US$ 5.000M ¿Son vencimientos de capital externos que se repagarán con el producido de colocaciones internas? ¿Son vencimientos de capital internos que se repagarán con colocaciones internas? ¿Un poco de los dos?

8) Caputo debería de haber puesto separado los vencimientos de deuda de intereses de los de capital (si es que puso en algún momento los intereses) para calcular el déficit financiero. Es absurdo no ser claro en lo que hay que pagar de deuda, cuando la medida económica más importante de este gobierno ha sido salir del default. Además debería ponerse con todo detalle bono por bono y por acreedor (al menos una apertura que diga "privados, organismos internacionales, FGS del Anses, BNA, BCRA y otros intrasector público"). Sólo la debe hacer pública. Nuestros impuestos, entre otras, están para esas cosas en vez de -a los profesionales que nos dedicamos al análisis económico- hacernos perder tiempo adivinando cómo es ésto.