El kirchnerismo cruzó con dureza al juez Bonadio

Referentes del kirchenrismo cuestionaron ayer duramente al juez federal Claudio Bonadio, a quien tildaron de "perverso" por haber llamado a indagatoria a la ex presidenta Cristina Fernández Kirchner en el marco de la causa que investiga la venta de dólares a futuro. En paralelo, La Cámpora lanzó en redes sociales y en pintadas una campaña en la que advierte: "Si la tocan a Cristina...", implicando que habrá movilizaciones del kirchnerismo en todo el país.

Junto al ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli, Cristina fue citada por Bonadio a declaración indagatoria. Por ello, el diputado Juan Cabandié calificó de "perverso" al juez, de quien señaló que tiene un "ensañamiento" contra la ex mandataria. "La única justificación que le encuentro a la citación a Cristina es la persecución ideológica", sostuvo en un comunicado.

Mientras que el jefe del bloque de diputados, Héctor Recalde, sostuvo que es "absurda" la citación ya que, a su entender, quien generó un "perjuicio en la venta de dólares a futuro" del Banco Central fue el actual mandatario, Mauricio Macri, que fue el que "produjo la devaluación".