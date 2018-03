El kirchnerismo apunta contra Bonadio: como Cristina, De Vido también lo recusó

Desde distintos frentes, pero casi en simultáneo, el kirchnerismo duro apuntó los cañones hacia el juez federal Claudio Bonadio. Luego de que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidiera su recusación tras declarar en la causa que investiga la venta de dólar futuro en el último trimestre de 2015, el ex ministro de Planificación Julio De Vido siguió el mismo camino al solicitar que apartaran al magistrado de la causa en la que declaró ayer y que investiga la Tragedia de Once del 22 de febrero de 2012, en la que murieron 51 personas y hubo 789 heridos.

Fue un jueves cargado en el juzgado número 11 que encabeza Bonadio, quien temprano rechazó la recusación en su contra presentada por la ex presidenta Cristina Fernández en la causa por la venta de dólar futuro y le respondió que no tiene una "enemistad manifiesta" hacia la ex mandataria. Lo hizo en el marco del expediente en en el que se investigan presuntas irregularidades en la venta de dólar futuro en la etapa final del anterior gobierno y en la cual la semana pasada declaró como imputada la ex jefa de Estado.

"Que el interesado sienta enemistad respecto del juez no justifica la separación de éste, en tanto ese estado de ánimo no provoque o concluya en reciprocidad, al no afectar su imparcialidad", escribió Bonadio, atribuyéndole a la ex presidenta una enemistad para con su persona, se supo en Tribunales de fuentes judiciales.

"Tal enemistad recíproca podía haberse producido si luego de alguna de las referidas manifestaciones de Cristina Fernández, calificando a este magistrado de "juez pistolero y extorsionador", el suscripto hubiese interpuesto algún tipo de acción penal o civil contra la nombrada", dijo Bonadio, quien replicó: "Esto sin embargo, no ha existido como no ha existido ningún otro tipo de aversión por parte del suscripto hacia quien pretende por esta vía mi apartamiento de la presente investigación". El expediente pasará ahora a la Cámara Federal, que será en definitiva la que resolverá si Bonadio seguirá o no en el caso.

Bonadio también descalificó la denuncia en su contra que formularon diputados del Frente para la Victoria, "justamente el día que la señora Fernández prestó declaración indagatoria en esta causa". "Fue realizada con posterioridad a esta investigación, más allá de advertirse de su lectura que ninguno de los denunciantes es parte en esta investigación y que de haber solicitado -quien acá resulta parte- ser querellante en aquellas actuaciones, esto aún no ha sido resuelto", resumió el juez.

Al respecto, el fiscal federal Jorge Di Lello, que imputó a Bonadio y al titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, por las operaciones, sostuvo ayer que devaluar no es delito, aunque aseguró que "hay que investigar" alguna de las actuaciones que pueden ser tipificadas como tales.

En paralelo, Bonadio indagó ayer a De Vido por la causa de la Tragedia de Once. El actual diputado y ex ministro negó su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once y recusó al juez para que sea apartado de la causa.

Según afirmó en un escrito el ex funcionario, quien se presentó en Comodoro Py a las 10, "el sistema de transporte estaba a cargo específicamente de la Secretaría de Transporte y a su vez, el transporte ferroviario estaba a cargo de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario". "Soy responsable de haber estado 12 años como ministro de Planificación y de haber ejecutado el plan de obras más ambicioso de la historia", resaltó el ex ministro en su presentación.

De Vido, quien fue convocado a indagatoria por la tragedia ferroviaria que provocó la muerte de 51 personas el 22 de febrero del 2012, dijo que la acusación en su contra "combina razonamientos pseudo periodísticos, críticas políticas y la más pura especulación". El ex ministro fue incluido en el expediente luego de que en el juicio oral y público el Tribunal Oral Federal número 2 solicitara a Bonadio reabrir el caso para investigar el rol que este había tenido.

De Vido insistió con cuestionar la acusación. "Existe un razonamiento rudimentario, pues pasa por alto que no son lo mismo la responsabilidad política, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal", expresó el actual diputado nacional del Frente para la Victoria.

Bonadio tramita varias causas sensibles para el kirchnerismo, lo cual motivó que fuera denunciado repetidas veces en el Consejo de la Magistratura. Por ejemplo, fue separado del tramo central de la causa Hotesur el año pasado, en la que investigaba si existieron irregularidades en la presentación de declaraciones juradas de las empresas hoteleras de la familia Kirchner en Santa Cruz. El juez fue marginado justamente por la sobrina de la ex presidenta, Romina Mercado. No obstante, mantiene en su juzgado otra causa contra la ex mandataria, la que indaga sobre la participación de los Kirchner en la sociedad Los Sauces.