El juez ingresa en la zona dónde murió Rafael Nahuel

Luego de que el activista Rafael Nahuel muriera por un balazo de la Prefectura, el último 25 de noviembre, el juez Gustavo Villanueva llegó a un acuerdo con la comunidad mapuche para ingresar este miércoles a registrar la zona del crimen, en Villa Mascardi, Bariloche. Tras defender a la fuerza de seguridad en su versión de un enfrentamiento armado, en el Gobierno dan por hecho que no encontrarán evidencia que sostenga ese argumento.

"La escena ya no existe..., la limpiaron", aseguró una fuente del Ministerio de Seguridad a este diario. Con esa incredulidad esperan en la Casa Rosada la inspección de la zona del crimen de Nahuel, que ordenó el juez Villanueva, tras coordinar una mesa de diálogo en Bariloche, con el obispo local Juan José Chaparro. Allí, una representante de la secretaría de Derechos Humanos, la comunidad mapuche, movimientos sociales y referentes de la oposición acordaron los puntos para ingresar a la zona.

El juez pidió ingresar el miércoles a inspeccionar el kilómetro 40 de Villa Mascardi, donde el grupo Albatros de Prefectura ultimó al activista Nahuel. Desde el primer momento, la ministra de Seguridad respaldó a la fuerza, a tal punto que sostuvo que los efectivos respondieron a un ataque armado de activistas mapuches. Hasta ahora no hay ninguna prueba que de cuenta de un enfrentamiento armado y además los estudios determinaron que Nahuel no tenía pólvora en la mano, por lo que no había disparado ninguna arma. Sin embargo, el sábado, hasta la vicepresidenta Gabriela Michetti aseguró que hubo un "enfrentamiento armado" y relacionó a las protestas mapuches con el "terrorismo".