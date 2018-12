El juez Lijo procesó a Ricardo Echegaray en la causa Ciccone

El juez federal Ariel Lijo procesó sin prisión preventiva al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y al banquero Jorge Brito en el marco de la causa que investiga los hechos de corrupción ligados a Calcográfica Ciccone.

Echagaray fue procesado como “autor del delito de abuso de autoridad”, mientras que el titular del Macro fue considerado “partícipe necesario” de las “negociaciones incompatibles” con la función pública por las que el ex vicepresidente Amado Boudou quedó preso, condenado a cinco años y 10 meses de prisión por el Tribunal Oral Federal número 4.

Lijo procesó también a la extitular de la Casa de la Moneda Katya Daura, los empresarios Sergio Martínez (socio en The Old Fund, la controlante de Ciccone) y Jorge Capirone (primer gerente de Ciccone bajo la gestión de The Old Fund) y los abogados Máximo Lanusse y Franscisco Sguera. En el mismo fallo, el magistrado sobreseyó a otros 16 imputados.

A los procesados, además, les trabó un embargo sobre “los bienes y/o dinero (…) hasta cubrir la suma de $ 400.000 cada uno”.

Según la investigación, Boudou intervino de manera irregular ante la AFIP para solicitar una moratoria para Ciccone y evitar su quiebra.

Junto al ex vicepresidente, el Tribunal Oral Federal número 4 también condenó a principios de agosto a su socio y amigo José María Núñez Carmona; Nicolás Ciccone (dueño de la imprenta familiar), Rafael Resnick Brenner (ex jefe de Gabinete de la AFIP), el ex funcionario del Ministerio de Economía Guido Forcieri, y el ex presidente de The Old Fund, Alejandro Vandenbroele.