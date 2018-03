El juez Casanello rechazó los pedidos de excarcelación de Lázaro Báez y su contador

El juez federal Sebastián Casanello rechazó esta tarde los pedidos de excarcelación presentados horas antes por el empresario Lázaro Báez y su contador Daniel Pérez Gadín en el marco de la causa donde fueron imputados y detenidos por presunto por “lavado de activos”, según informaron fuentes judiciales.

Más temprano, el detenido empresario kirchnerista Lázaro Báez rechazó las acusaciones por lavado de dinero que le hizo el juez, mediante un escrito en el que dijo que el dinero que se contaba en la financiera conocida como “La Rosadita” era para comprar un campo, puso en duda la validez de las grabaciones con ese episodio y pidió su excarcelación.

También replicó las imputaciones el contador Daniel Pérez Gadín, quien al igual que Báez quedó detenido ayer por orden de Casanello, ante la supuesta existencia de “riesgos procesales”, de fuga o entorpecimiento de la investigación.

En medio de un imponente operativo de seguridad y un intenso seguimiento mediático, Báez fue trasladado muy temprano esta mañana a los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en Retiro, para prestar declaración indagatoria en la causa por presunto lavado de activos.

Báez, su hijo Martín y otros tres acusados se negaron a responder preguntas del juez Sebastián Casanello y del fiscal Guillermo Marijuán.

Pero entregaron sendos escritos en los que cuestionaron la validez jurídica de uno de los principales elementos de cargo, la filmación de una cámara de seguridad que muestra a varios imputados contando grandes cantidades de dólares en la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, y que fue difundida por Canal 13.

Quien sí aceptó declarar fue el financista Federico Elaskar, ex dueño de “La Rosadita”, citado por otros dos hechos relacionados con la causa principal que tiene imputado a Báez. Cuando el juez Casanello lo interrogó sobre el contenido de la filmación, a propósito de declaraciones públicas en las que había apuntado a Báez y también a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Elaskar respondió que no tenía “nada para decir”.