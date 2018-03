El juez Botto quedó a cargo de la denuncia contra Fein

El juez de instrucción Ernesto Botto quedó a cargo de la denuncia contra la fiscal Viviana Fein por supuesta omisión de una parte del testimonio del ex agente de inteligencia Antonio ‘Jaime’ Stiuso cuando declaró por primera vez en el caso sobre la muerte de Alberto Nisman. Fuentes judiciales indicaron que en la causa contra Fein intervendrá su par, el fiscal Juan Necol. La denuncia contra Fein la formuló días atrás la jueza Fabiana Palmaghini, cuando se declaró incompetente para seguir investigando la muerte de Nisman. Palmaghini denunció a Fein luego de evaluar el testimonio de Stiuso del 29 de febrero último. En esa ocasión, al ampliar su testimonio, Stiuso opinó que Nisman había sido asesinado y que lo mismo dijo cuando declaró por primera vez ante Fein, el 17 de febrero de 2015, pero entonces la fiscal no consignó ese dato en el acta de la audiencia.Según las fuentes, Botto había delegado la investigación a Necol, pero éste devolvió la causa porque no se trata de un imputado NN.