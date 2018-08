El jefe del Pentágono llega al país para "expandir" una alianza militar con Macri

El Secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Mattis, llegará este martes a Buenos Aires para una visita de aproximadamente 24 horas al país, en el marco de una gira por la región que el Pentágono informó que tiene por objetivo "evaluar las relaciones militares" de Washington con sus socios sudamericanos.

El ex titular del Comando Central de Estados Unidos (Uscentcom), con experiencia en la guerra de Afganistán y la invasión a Irak, llegó el domingo por la tarde a Brasil, primera escala de su travesía.

A bordo del avión militar que lo transportó junto con periodistas, declaró que su país procura "expandir sus alianzas con las naciones de la región donde tiene sentido hacerlo", y destacó que si bien Estados Unidos no tiene una gran presencia militar en América Latina, "sí tiene fuertes alianzas".

"Estamos buscando expandir las asociaciones donde sea mutuamente beneficioso", dijo Mattis. "Vemos a América Latina como nuestro vecino. Algunas personas dicen que no le prestamos mucha atención. Eso ciertamente no es el caso en el ámbito castrense", advirtió el ex marine.

Por MARIA IGLESIA Mirá también El FMI salió a respaldar las medidas Gerry Rice, vocero del Fondo Monetario Internacional, dijo que la implementación del plan "debería remover una importante fuente de vulnerabilidad" y contribuir a un marco más efectivo de política monetaria.

Agenda sin precisiones

Apenas aterrizado, Mattis mantendrá reuniones a puertas cerradas para tratar una agenda que no fue divulgada ni desde el Ministerio de Defensa ni desde la embajada, pero que tocará la reciente reforma de las fuerzas armadas, cuyas directrices coinciden con los presupuestos de Washington; la cooperación en grandes eventos, como la Cumbre de Líderes del G20, la compra de material bélico y, posiblemente, la participación argentina en misiones de paz, auspiciadas por Naciones Unidas.

En julio de 2017, el subsecretario adjunto del Pentágono para el Hemisferio Occidental, Sergio de la Peña, visitó Buenos Aires cuando el ministro de Defensa, Oscar Aguad, llevaba apenas días en el cargo, para resolver un pasivo de u$s 33 millones por la compra de aeronaves de instrucción Texan T6, heredado de la gestión del riojano Julio Martínez.

James Mattis, jefe del Pentágono

Ya en febrero, Aguad decretó la compra secreta de equipamiento aeroespacial y para la ciberdefensa destinado a fortalecer la capacidad instalada, de cara al G20, por unos $ 1000 millones, siendo Estados Unidos uno de los potenciales oferentes.

El miércoles, antes de partir rumbo a Chile, el secretario estadounidense y el ministro de Defensa brindarán una declaración conjunta, sin espacio para preguntas periodísticas.

Tras visitar el país trasandino, Mattis cerrará su gira en Colombia, eje de las feroces críticas del Gobierno y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien acusó en los últimos días a su antiguo par, Juan Manuel Santos, y al actual mandatario de la nación vecina, Iván Duque Márquez, de atentar junto con Washington contra su vida.