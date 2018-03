Marcos Peña, sobre Panama Papers: "Macri no tiene cuentas ni activos no declarados"

En medio del escándalo por los Panama Papers que implica al presidente Maurico Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, participa de una conferencia de prensa junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia y DD.HH. Germán Garavano. La funcionaria anunció que enviarán al Congreso seis proyectos en materia de seguridad y justicia.

Poco antes de las 10 en la Casa de Gobierno comenzó la charla, se espera que a la hora de responder preguntas, el jefe de Gabinete se explaye sobre la investigación de Panama Papers, sobre cuentas offshore en la que aparecía el Presidente por una empresa que pertenecía a su padre.

Ayer, Macri habló sobre la cuente y aseguró que "es una operación legal" y que no participó en el capital.

“Es importante aclarar que hay mucha confusión, el Presidente no tiene ni cuentas ni activos no declarados. Es absolutamente transparente en lo que ha declarado”, respondió Marcos Peña ante la primera pregunta de los periodistas.

“Mauricio Macri ha aparecido como director en una empresa que se creó para una inversión que después no se hizo. No hay nada que ocultar. Presentaremos toda la información a la Oficina Anticorrupción", aclaró Peña y, a continuación, agregó que se trata de "una sociedad que no tiene capital ni movimiento de plata, por eso no hacía falta declararla”.

Consultado sobre la existencia de una segunda cuenta offshore, Peña reiteró que no hay empresas donde el presidente tenga activos. “Franco Macri lo puso como directivo por un tema de confianza. Mauricio no tuvo acciones. Esto una práctica común. No hay ningún tipo de movimiento de fondos ni activos que no hayan sido declarados, porque no han ocurrido”, señaló el jefe de Gabinete.

“Entendemos que puede haber confusión, pero no hay nada sin declarar. Estamos claramente en contra de la corrupción y el lavado de dinero. El compromiso del gobierno es total con este tema”, sostuvo Peña.

“Acá hay una sociedad que fue declarada ante la Afip y que no fue creada para un ilícito. No hay nada raro, es absolutamente transparente. El Presidente ha sido la persona más auditada y ha puesto todo su patrimonio en conocimiento público”, remarcó.

Hacia el final de la conferencia, Peña fue consultado por el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, quien fue vinculado con la gestión de una cuenta offshore.Sin embargo, Peña esquivó el tema y repitió que se pondrá "todo lo que está a nuestro alcance ante la Oficina Anticorrupción".

Por último, respaldó la tarea de Laura Alonso en su función. Al respecto, Garavano agregó que "la oficina AO está haciendo una tarea importante, empezando a cambiar las matrices de corrupción. Hay q dejar que Alonso desarrolle esa tarea", concluyó.