El intendente Zamora dijo que tiene pruebas de que la protesta en Tigre rompió la cuarentena

Tigre fue uno de los puntos del país en donde ayer, 25 de mayo, hubo movilizaciones en contra del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional en el marco de la pandemia de Covid-19. Allí, el reclamo cobró forma de caravana y tuvo como protagonistas a los vecinos de los Countries. Esta mañana, el intendente de la localidad, Julio Zamora, se expresó en contra de la movilización y aseguró que desde el municipio pusieron a disposición de la Justicia "todos los elementos probatorios de este rompimiento de la cuarentena”.

“Hay muchas formas de expresarse y los vecinos podían tener otras formas de hacerlo", planteó Zamora en una entrevista concedida esta mañana al programa radial Caími a las seis. En este sentido, reprochó que, con la caravana, se puso "en riesgo todo el esfuerzo que ha puesto la comunidad de Tigre", donde, aseguró el número de infectados de coronavirus "es bastante bajo: 98 contagiados y seis personas fallecidas".

Hecha esta aclaración, Zamora aseguró que las autoridades municipales pusieron a disposición de la Justicia todos los elementos probatorios de este rompimiento de la cuarentena y agregó que el fiscal actuante deberá evaluar "si en el marco de la movilización de ayer hubo un incumplimiento del Aislamiento”.

En otro tramo de la entrevista, Zamora comentó que no era su intensión “estigmatizar a la gente por el lugar en que vive" aunque consideró que "ese colectivo de gente", proveniente de los countries tigrenses, que se movilizó ayer "puso en riesgo el esfuerzo de toda la comunidad de Tigre, y eso es muy grave".

Además, el intendente comentó que hay gente que piensa que puede tener salidas recreativas, "pero el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con una mirada más amplia y más regional, ha definido que en todo el ámbito del AMBA esas salidas no existan" y agregó: "No tengo facultades para permitir las salidas y tengo que respetar la mirada de mi jurisdicción superior que establece en función de la evolución epidemiológica que no haya salidas recreativas”.

De paso, advirtió que si hay vecinos que interrumpan el proceso "lento y progresivo" de apertura de actividades, tendrían que "volver para atrás” con este tipo de medidas.

“No podemos cometer errores y ese es la señal de alerta que queremos dar a nuestra comunidad”, remató Zamora.