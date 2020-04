El impacto en los ingresos también se sentirá en las provincias

Tras el aislamiento dispuesto por el gobierno nacional comenzaron a sentirse los impactos económicos en todo el país. El freno a la actividad generó un círculo nada virtuoso: empresas y comercios que no facturan y que empiezan a tener problemas para pagar los impuestos y salarios. Y los agentes de recaudación de los tres niveles del Estado ya lo sienten en sus propias arcas.

El gobierno cordobés informó que la recaudación de marzo fue de $ 20.122 millones. Esto implica un crecimiento nominal del 27% y una caída real del 14% con respecto al mismo mes del año pasado. Desde la gestión de Schiaretti resaltan también el dato anterior: con respecto a marzo 2018 la caída real es del 26%, y ese dato "es el más representativo porque es la última referencia antes de la crisis".

Igualmente, desde Córdoba advierten que lo peor no llegó. Si bien reconocen que la caída está asociada a la cuarentena, consideran que "la incidencia en marzo es parcial porque fue aplicada en los últimos días del mes". Por eso es que esperan que en abril se reflejen de manera "más plena" los efectos sobre la recaudación. Lo que además coincide con lo que marca el calendario fiscal: el pago de impuestos llega con cierto retraso con respecto a la paralización de la actividad.

Esta situación se replica, de una forma u otra, en todas las latitudes del país. Si bien en casi todas las provincias los números que se manejan son provisorios, se calcula que la recaudación podría caer entre un 30 y un 40% en relación a lo que hubiera sido sin el impacto del coronavirus.

En la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, también habrá un gran impacto. Así lo anticipó el jueves Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA. Explicó que a causa del aislamiento "habrá una baja en la recaudación de entre un 25 y 24% para abril", en relación a lo que estaba proyectado antes de la expansión de la pandemia. En términos nominales, Girard sostuvo que esperaban recaudar $ 40.000 millones en abril. Pero en este contexto esperan que esa cifra sea inferior en entre $ 10.000 millones y $ 17.000 millones.

En este contexto, el gobierno bonaerense postergó un mes la segunda cuota del impuesto inmobiliario que vencía el 14 de abril. El objetivo es "aliviar la situación de los contribuyentes en medio de las dificultades financieras provocadas por la pandemia", explicó Girard.

En Entre Ríos la estimación del gobierno provincial es también negativa. El ministro de Economía Hugo Ballay explicó que es muy difícil hacer una previsión, pero que "se acordó rehacer nuestros presupuestos, sobre todo en el aspecto financiero, pensando en un 50% de reducción tanto de la coparticipación nacional como de los recursos propios", según recoge Uno.

Finalmente, el jujeño Gerardo Morales anunció un recorte mayor para la política, que parte de un 40% para su salario y el de los ministros. Justificó la decisión en que "me alcanza para pagar la plata del mes de marzo, pero para abril no sé si me va a alcanzar".