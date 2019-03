El gremio de pilotos le dijo a Aerolíneas que no volará los Boeing 737 Max

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) informó hoy que ordenó a sus afiliados no volar aviones Boeing 737 MAX tras los dos accidentes fatales ocurridos con esos modelos en menos de cinco meses.

Aerolíneas es la única empresa en el país que opera con esos aviones, que totalizan cinco y que se utilizan para vuelos regionales.

“Esperábamos que esta mañana mismo, en forma preventiva, los aviones estén en tierra (...) pasaron 12 horas y no nos contestaron. No podemos permitir que sigan despegando los aviones hasta que no tengamos claro lo que está sucediendo” dijo Pablo Biró, piloto de la empresa y secretario general del gremio APLA.

China e Indonesia dejaron hoy en tierra todos los aviones Boeing Co 737 MAX 8 operados por sus aerolíneas, mientras los investigadores recuperaron la caja negra del accidente en el que murieron 157 personas en Etiopía.

La reacción de estos países provocó que las acciones de Boeing Co, el componente del Dow Jones con mejor desempeño durante este año por un amplio margen, cayeran un 5,3% a 400,01 dólares, su mayor desplome porcentual desde el 29 de octubre.

En octubre, un aparato similar operado por la aerolínea indonesia Lion Air se estrelló poco después de despegar de Yakarta, dejando 189 víctimas mortales.

Fuentes de Aerolíneas Argentinas dijeron que se formó un grupo que está estudiando lo sucedido con esos aviones y analizando la información disponible.