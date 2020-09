El gobierno porteño clausuró 12 bares por no cumplir con el protocolo

El primer fin de semana tras la apertura de bares y restaurantes en la Ciudad con mesas al aire libre devolvió imágenes que abrieron la polémica entre el gobierno porteño y el nacional y en las redes sociales, donde se viralizaron fotografías y videos que mostraban incumplimientos de las normas de distanciamiento social, entre otras cosas.

En este contexto, la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad clausuró este sábado 12 locales gastronómicos en Palermo, Liniers, Agronomía, Constitución y Caballito por no cumplir con la normativa que les permite volver a funcionar con meses en la vereda y distanciamiento social para evitar contagios de coronavirus.

Una clausura fue por vender bebidas alcohólicas después de las 20 horas; dos por fiestas en el interior de los locales -actividad totalmente prohibida según el protocolo- y nueve por tener mesas y sillas en las veredas fuera del horario permitido, que es hasta las 24.

En este marco, desde el gobierno porteño resaltaron que está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 20 horas para la modalidad take away y que no puede haber reuniones sociales en espacios complementarios o accesorios a los emplazamientos de mesas y sillas de las áreas gastronómicas y sus extensiones (espacios verdes, boulevares, veredas) durante todo el día.

"En la ciudad de Buenos Aires se cumplen los protocolos, los vecinos son responsables y la mayoría cumple. Nosotros tenemos que controlar si hay violaciones, que siempre hay, por eso vamos a reforzar los controles", sostuvo ayer el vicejefe de Gobierno Diego Santilli, en el primer fin de semana de reaperturas.

Santilli respondió así a los cuestionamientos de Santiago Cafiero, quien más temprano reclamó que la Ciudad "haga cumplir los protocolos con los que se comprometió" en relación a las aperturas que se fueron dando en el distrito porteño.

En una nueva fase del aislamiento, el Gobierno porteño permitió desde el 31 de agosto que los locales gastronómicos con habilitación puedan recibir clientes en las mesas ubicadas en espacios abiertos del exterior con distanciamiento social, uso obligatorio de tapabocas y un máximo de cuatro comensales por mesa, según se estableció en el protocolo aprobado.

Sin embargo, las fotos y videos de gente aglomerada en algunas cervecerías del barrio de Palermo despertaron la alarma por el incumplimiento de las normativas.

"Necesitamos que la ciudad cumpla con los protocolos a los que se comprometió. Hay imágenes que muestran que los protocolos no se cumplen", apuntó ayer Cafiero.