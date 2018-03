Misiones y Neuquén adelantaron que no adherirán al protocolo antipiquete

Los gobiernos de Misiones y Neuquén ratificaron hoy que no adherirán al protocolo del gobierno nacional para evitar cortes del tránsito en calles y rutas durante manifestaciones públicas, con lo cual ya son cinco las provincias que anunciaron su rechazo al reglamento.

Con críticas al proyecto, el ministro de gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, afirmó que la provincia no adoptará el protocolo porque no creen que “lo primero sea ir a golpear cuando hay una protesta”.

"Seguiremos trabajando como lo venimos haciendo. Es decir, el diálogo en primera instancia y la intervención de la Justicia cuando sea necesaria", apuntó Pérez, al manifestar una serie de reservas con relación a la decisión del Consejo de Seguridad de la Nación.

Por su parte, el gobierno neuquino argumentó que el proyecto “tiene grandes contradicciones” y “otorga demasiadas facultades a la Policía”.

La subsecretaria de Derechos Humanos de esta provincia, Alicia Comelli, también avisó que no aplicarán el manual antipiquete, al advertir que “no es serio” porque “está pensado para la Capital y Gran Buenos Aires y avanza sobre facultades que son de las provincias”.

La funcionaria manifestó que la decisión de no adherir a la medida también está respaldada en la historia de la provincia, donde en 2007 fue asesinado el maestro Carlos Fuentealba en la represión de una protesta, algo que sentó precedente y les “requiere ser más cautos”.

La funcionaria reconoció que es necesario trabajar en un sistema de regulación de la protesta, pero afirmó que la medida que impulsó el Gobierno “está muy por fuera de todos los protocolos universales a los que adhirió nuestro país”. Al mismo tiempo, aseguró que “muchos lo firmaron pero aclararon que no lo van a aplicar”, refiriéndose a los gobiernos de otras provincias.

En este sentido, manifestó al diario Río Negro que la medida “habla más por lo que no dice que por lo que dice” y añadió que “el metamensaje a las fuerzas de seguridad no es claro y por esos motivos el ministro (Jorge) Lara decidió no avanzar en una firma”.

Además, Comelli cuestionó que entre las “contradicciones” del nuevo plan, “no diferencia de una protesta en reclamo por el tema laboral o de despidos o por ejemplo las víctimas de una tragedia”, por lo que concluyó que según la resolución toda protesta es un delito.

Esto sucede en medio de un clima de tensión entre empresas de la industria petrolera, trabajadores, gobierno neuquino y gobierno nacional por la crisis internacional del crudo. Entre éstos, se destacan conflictos que implica el riesgo de suspenciones de 10 mil trabajadores, suspensiones de 2000 petroleros para evitar despidos, y el reciente cierre de la refinería Fox Petrol, que dejó un saldo de 120 desvinculaciones.

“Anteponer desde el vamos la situación de un delito no da lugar a la posibilidad de una mediación para canalizar el reclamo”, concluyó la funcionaria.

Un argumento similar al del funcionario misionero había adoptado el jueves el ministro de gobierno, seguridad y justicia de La Rioja, Claudio Saúl, quien señaló que esa provincia tampoco adherirá al protocolo porque "apelarán al diálogo".

"Respetamos los derechos de todos, respetamos todos los derechos y también los de quienes quieren manifestarse. No es intención del gobernador (Sergio Casas) tomar como agenda este tema", explicó el funcionario riojano.