El gobierno jujeño acusará a Milagro Sala por forzar la concurrencia de niños a sus actos

La situación judicial de Milagro Sala en Jujuy es cada vez más grave. Acusada de asociación ilícita, defraudación al Estado y extorsión, se encuentra detenida desde el 16 de enero por instigación a cometer delitos y tumultos. Pero en los próximos días la líder de Tupac Amaru recibirá nuevas denuncias desde diferentes organismos del gobierno provincial, que no claudica en su pretensión de mantenerla presa. Una de ellas surgirá a raíz de los numerosos casos de niños y adolescentes que concurren al instituto educativo que creó la dirigente social y que se presentaron ante las nuevas autoridades a revelar diferentes actos intimidatorios que recibieron en los últimos años de parte de la organización piquetera.

Concretamente, jóvenes jujeños que asistían al secundario del Instituto Tupac Amaru están dispuestos a presentarse como testigos de diferentes situaciones que tuvieron que vivir promovidas desde el Ministerio de Educación anterior a la asunción de Gerardo Morales como gobernador. Por ejemplo, estaría comprobado que a niños y adolescentes los obligaban a asistir a los actos de la organización Tupac Amaru y, una vez allí, les tomaban lista como si fuera parte de una clase más.

"Sorprende la maquinaria enorme que tenían. Por ejemplo, el Ministerio de Educación estaba coptado por dirigentes de Tupac Amaru", revelan fuentes provinciales, que no obstante reconocen que la educación, comparativamente con otras provincias, "no era mala". La documentación que en organismos oficiales están recopilando demuestra que los profesores habrían sido designados exclusivamente de acuerdo a su afinidad con Milagro Sala. Los actos de la organización, por ejemplo, se llevaban a cabo en la escuela, debido a la gran magnitud que tiene.

Respecto al presupuesto con que contaba el instituto, las nuevas autoridades están indagando con exactitud cuál era, ya que se superponían programas educativos y no había claridad en cómo se distribuían. Una de las posibles carátulas con las que se podría radicar la denuncia contra los funcionarios y contra Sala, diputada del Parlasur y hasta diciembre pasado legisladora provincial, sería por incumplimiento de deberes. La presentación judicial se haría en los próximos días y se evitó realizar la semana pasada para no generar escraches de Tupac Amaru al presidente Mauricio Macri, que estuvo este viernes en las localidades jujeñas de San Salvador y Purmamarca.

En tanto, según pudo saber El Cronista, la semana que viene saldrá la auditoría de Corte sobre Jujuy, donde la Auditoría General de la Nación pondrá la lupa sobre el uso de los fondos durante la gestión del ex gobernador Eduardo Fellner. Entre ellos, se observarán los envíos de dinero a las cooperativas de Milagro Sala. La intención del gobierno jujeño es que, una vez que se aprueben en el colegio de auditores esos informes, ingresen al expediente contra la dirigente. No será fácil conseguir el aval en el organismo que hoy preside, por la oposición, el ex titular de la AFIP y hombre fuerte del ex gobierno kirchnerista Ricardo Echegaray.

Mientras, la justicia de Jujuy sigue adelante con los expedientes contra Sala, acusada de montar una estructura junto a otros cooperativistas que cobraban a través de esas cooperativas fondos destinados a la vivienda social. Según el fiscal del caso, Mariano Miranda, le dijo al portal Infobae, "tenían una cuenta abierta en un banco y los cheques que eran endosados por los cooperativistas eran cobrados por tres personas". "Tenemos las constancias de que el día 9 de diciembre cobraron por ventanilla del banco unos $ 14 millones", dijo. Con Sala hay otros cuatro detenidos y cuatro órdenes de detención, y resta aún establecer las responsabilidades de quienes debían controlar la operatoria.