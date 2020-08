El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dio positivo para coronavirus

En medio de la escalada de casos en su provincia, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, informó hoy que dio positivo para coronavirus .

"Quiero comentarles que recién me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Me encuentro asintomático, cumpliendo con el aislamiento y todas las recomendaciones médicas. En el momento crítico que estamos atravesando, les pido que no aflojemos. Sigamos fuertes, luchando contra la pandemia. No bajemos los brazos!!", posteó en su página de Facebook.

Jujuy registró este viernes 133 casos y totaliza 4336 positivos para Covid-19 siendo el tercer distrito del país, detrás de CABA y la provincia de Buenos Aires, en contagios totales .

Días atrás, el mandatario había alertado que la ocupación de camas de terapia intensiva estaba en el 93,1%, lo que ponía al sistema de salud provincial "al borde del colapso".

Posteriormente, el gobierno nacional y las provincias de Córdoba y Corrientes ofrecieron enviar terapistas para poder habilitar más camas de ese nivel. Se trata de un recurso humano escaso en todo el país y el salto de casos colocó a Jujuy en una situación similar a la que vivió Chaco hace dos meses.

Vale recordar que Jujuy llegó a contabilizar alrededor de tres meses sin nuevos casos hasta que, el 16 de junio pasado, se registraron dos positivos que desataron una seguidilla de contagios que llegaron a los 49 en los quince días posteriores.