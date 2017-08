El gabinete económico tiene la mitad de su dinero en el exterior

Los $ 18 millones que le aparecieron, el año pasado, en las Bahamas por el cambio de domicilio legal del Merrill Lynch le dieron semejante dolor de cabeza a Mauricio Macri que anunció que los repatriaría. Pero no todos sus subalternos siguieron su ejemplo.

El ala económica del Gobierno, representada por sus principales siete funcionarios de la materia, suma un patrimonio en conjunto de $ 364.059.569, según sus declaraciones juradas 2016, publicadas en la Oficina Anticorrupción (OA).

Y del total de los bienes que informaron los ministros Nicolás Dujovne (Economía), Juan José Aranguren (Energía), Ricardo Buryaile (Agricultura) y Francisco Cabrera (Producción); los viceministros de Gabinete Gustavo Lopetegui y Mario Quintana; y Federico Sturzenegger (presidente del Banco Central); unos $ 187.178.676, es decir un 51%, figuran en el exterior, ya sea en forma de bonos o acciones o en cajas de ahorro.

Aranguren, que sufrió acusaciones el año pasado por mantener durante unos meses las acciones de la petrolera Shell cuando había sido su CEO local, tiene el 83% de su fortuna de $ 104,7 (un 20% de suba con respecto a 2015) en dos cajas de ahorro en el exterior: una en euros (en Holanda) con $ 27,6 millones y otra en los Estados Unidos con $ 60,3 millones.

Dujovne empató con su antecesor Alfonso Prat-Gay, que el año pasado también figuraba segundo en el ranking con mayor patrimonio exteriorizado: el nuevo ministro posee el 82% de su patrimonio lejos del país, apenas un punto por debajo de Aranguren. En su primera y única declaración ante la OA, declaró fuera $ 79,6 millones (en dos depósitos, acciones en la desconocida Florentine Global y en un lote en Uruguay). En total, informó $ 96,9 millones.

Con el 45% de su fortuna detrás de las fronteras, Sturzenegger vuelve a ocupar el tercer puesto. El presidente del Central informó que $ 13,1 millones de sus $ 29,1 totales (un 60% de aumento con respecto a 2015) están en el exterior. Declaró dos cuentas en los Estados Unidos (con $ 6,2 y $ 1,09 millones), Bonos 2017 y acciones en Pan American Energy.

Casi el 10% de los activos de Quintana no están el país: unos $ 6,3 de su fortuna de $ 64,9 millones, patrimonio que sólo aumentó un 5% con respecto al año anterior. El ex Farmacity se desprendió de los papeles del Grupo Clarín, Pampa Energía, Tenaris y Siderar; y apostó por Value Foods. En cambio, sí mantuvo sus inversión afuera en JIC Investments (que pasó de valer $ 4,5 a $ 6,1 millones) y en el Grupo Pegasus de Colombia.

Si bien hay ahorros en dólares, no hay fondos exteriorizados en los $ 41.2 millones de Lopetegui (suba del 63% con respecto a 2015), los $ 16.7 millones de Cabrera (aumento del 83%); ni en los $4,3 declarados por Buryaile (arriba un 77%) .