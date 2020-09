El futuro de la cuarentena reactiva el diálogo entre la Ciudad y la Provincia

La decisión del gobierno nacional de quitarle un 1,18 punto porcentual de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires trastocó la semana pasada un clima de cordialidad que reinaba entre ambas administraciones, y que incluía también.

Así, mientras Horacio Rodríguez Larreta aceita los detalles para ir a la Corte Suprema de Justicia en queja por el decreto que firmó Alberto Fernández, ambos dialogarán en las próximas horas para definir la continuidad del actual aislamiento social preventivo y obligatorio, que vence el lunes, junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Ayer conversaron Larreta y Kicillof por cómo seguirá la cuarentena a partir del lunes, en un contexto de meseta en los casos en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires, que alimenta la posibilidad de que en toda el AMBA se sigan habilitando actividades.

En la charla, se acordó que hoy se reúnan los dos jefes de Gabinete, de Ciudad y Provincia, Felipe Miguel y Carlos Bianco, en tanto que fuentes porteñas confiaron que, si hay una convocatoria a Olivos como sucedió en la mayoría de las extensiones de cuarentena, Rodríguez Larreta tiene previsto ir.

Entre los puntos que tiene pensado proponer el jefe de Gobierno figura, por ejemplo, la posibilitad de revincular a unos 6500 alumnos con la escuela, iniciativa que rechazó Nación hace tres semanas, por decisión del ministro de Educación Nicolás Trotta. Una propuesta aggiornada, creen en Ciudad, podría superar el filtro de la Rosada.

No obstante, ayer, el ministro de Salud Ginés González García planteó que "no está de acuerdo con las actitudes aperturistas del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires". "No se condicen con el grado de la pandemia en el país", reflexionó.

"El control en los bares no está funcionando, a mi modo de ver. Es muy difícil controlarlos", manifestó el funcionario nacional en la conferencia de prensa en Casa de Gobierno, en la que anunció la extensión por 90 días del bono de $ 5000 para el personal de salud (ver página 11).

En otro orden, en la Ciudad prevén para hoy o mañana la fecha de ingreso del amparo que presentarán en la Corte Suprema para frenar la sangría de fondos por la coparticipación, que asciende a $ 150 millones por día desde que lo decretó Fernández, la semana pasada, cuando determinó la quita de más de un punto de coparticipación.