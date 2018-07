El furcio de Carrió en el recinto: "Que se mantengan las propinas y las coimas"

"Y quería contestar con ésto, aclarar una situación, cuando dije que era necesario que se mantengan las propinas y coimas". En medio de su exposición, tratando de aclarar al final oscureció Elisa Carrió. El furcio, que en lugar de "changas" dijo "coimas", hizo explotar el recinto de la cámara de Diputados. En la previa, había admitido que en su visita a La Plata, le había dado $ 5 de propina a un mozo. "Era la única plata que tenía le mostré la billetera y le pedí perdón", tuiteó.

Horas antes, en el canal TN, la socia fundadora de Cambiemos le había pedido "a la clase media y media alta que dé propinas" y que no suspendiera "las changas" para sostener la economía. En la sesión, apenas notó el desliz con sus colegas opositores entre risas, Carrió enseguida lo definió como un "lapsus". "Lo miré a usted (Agustín) Rossi, me acordé de su hermano y me vino el lapsus de las coimas", se corrigió Carrió, al dirigirse al presidente del bloque FpV, hermano del ex diputado Alejandro Rossi. Luego, la líder de la Coalición Cívica volvió sobre su planteo y, visiblemente enojada, cerró: "Es una forma de solidaridad en momentos de crisis ¡El progresismo estúpido no sabe lo que son los pobres!".