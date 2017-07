El frío puso los sistemas al límite y vuelve el riesgo de cortes para las industrias

Con un pronóstico del tiempo que indica temperaturas menores a los 10´ para todo el país durante buena parte de la semana, las empresas gasíferas se preparan para afrontar los días más difíciles del año. Según le dijeron a El Cronista fuentes de las compañías, los sistemas están "al límite" por el frío registrado en las últimas horas pero no se prevén problemas en el transporte y la distribución del fluido.



No obstante, aunque afirman que no hay motivos para preocuparse, el seguimiento es día a día y, llegado el caso de un exceso de demanda del sector residencial (un 25% del total), será necesario cortarle el suministro a la industria (cuya participación es de alrededor del 30%). Con previo aviso, el sector deberá orientar su consumo al gasoil.



Según los datos publicados este fin de semana por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), la demanda del hidrocarburo cayó un 1,2% interanual en mayo, hasta los 4.157.849 metros cúbicos (m3).



Distribuida por sectores, la baja se explica por el fenomenal retroceso del sector residencial (25,2% del total en mayo), que consumió 1.048.912 m3, un 30,6% menos que en el mismo mes del año anterior. Presumiblemente influyeron la temperatura benigna (hasta este fin de semana) y también las decisiones familiares de restringir el gaso. También hubo una menor demanda de Gas Natural Comprimido (GNC; 215.573 m3, con un descenso de 10,4% interanual), los comercios (134.199 m3; -4,5%), los subdistribuidores (106.761 m3; -14,5%) y los entes oficiales (46.483 m3; -22,5%). En tanto, las centrales eléctricas (1.533.564 m3) y la industria (1.072.357 m3) demandaron en el quinto mes del año un 43,2% y 1,2% más que en mayo de 2016, respectivamente.



En el acumulado del año, el consumo de gas llegó a 17.562.912 m3 y presenta una retracción de 1,6%, con caídas en todos los sectores excepto en las centrales eléctricas (creció un 7,9%).



Moderaron su demanda la industria (-0,2%), los usuarios residenciales (-18,8%), el GNC (-11,1%), el comercio (-7,5%), los subdistribuidores (-8,3%) y los entes oficiales (-16%).



La estimación que hizo el Enargas de la demanda en esta semana prevé un pico de consumo el miércoles, con 90,7453 millones de m3 (MMm3). Para hoy, el organismo regulador calculó una temperatura media en el Gran Buenos Aires de 5° y un consumo de 87,8301 MMm3.



"En principio, no habrá restricciones de suministro. Pero habrá que ver; desde el martes empieza a crecer el consumo", informó una distribuidora.