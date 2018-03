El fiscal de Estado jujeño le pidió a Máximo Kirchner que explique si recibió plata de Sala

Complicado en la causa judicial que investiga irregularidades en las declaraciones juradas de las empresas hoteleras de su familia, Máximo Kirchner sumó nuevos problemas esta semana, después de que en Jujuy se iniciara un expediente judicial en su contra a raíz de una declaración de la diputada provincial Mabel Balconte, que aseguró que el hijo de la ex presidenta, recibía "valijas de dinero en la Quinta de Olivos".

Ayer, el fiscal de estado de Jujuy, Mariano Miranda, le advirtió al actual diputado nacional que "vaya preparando las valijas, con ropa" para viajar a esa provincia y "explicarle a los jujeños el destino que tuvieron los $ 1200 millones que faltan en 2300 viviendas que no fueron construidas" por la Tupac Amaru a través de subsidios enviados por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

En una carta abierta que difundió Miranda para contestarle a Kirchner sus cuestionamientos por los motivos de la detención de Milagro Sala, el fiscal de estado le recordó que la dirigente "reinaba en un estado paralelo en Jujuy". En ese marco, señaló que durante el kirchnerismo Sala "recibía miles de millones de pesos del Gobierno Nacional, para que decidiera discrecionalmente el destino de esos recursos" que "fueron utilizados para la construcción de una estructura mafiosa que sometió al Jujuy en su conjunto". "Ese dinero que debió llegar a la provincia para que el Estado resuelva las desigualdades que nunca fueron saldadas, fue desviado hacia una piquetera que armó una Organización Social que sirvió para extorsionar, amenazar, coaccionar y ejercer violencia", añadió.

Tras insistir con que Sala "fue avalada por el Gobierno Nacional como la jefa de un Estado Paralelo", Miranda le recordó al diputado que la jefa de la Tupac Amaru "está presa por ’lesiones graves calificadas por el concurso premeditado de dos o más personas’" en una causa que tramita el juez de instrucción Pablo Pullen Llermanos y en otra de 2012 por "encubrimiento por favorecimiento personal agravado" ante el mismo juez.

Asimismo, señaló que Sala está detenida e imputada por "asociación ilícita, fraude a la administración y extorsión" por orden de los jueces de Control Gastón Mercau e Isidoro Cruz. Sala irá a juicio oral "el 29 de abril por daño agravado en concurso real con amenazas", en la causa por el escrache a Gerardo Morales, actual gobernador, cuando era senador.

Tras hacer un racconto de todos los motivos por los que Sala se encuentra detenida desde principios de año, Miranda indicó que por todo eso "le digo respetuosamente: Vaya preparando las valijas, usted que conoce de eso, pero esta vez con ropa, para quedarse unos días en Jujuy y explicarle a los jujeños el destino que tuvieron los $ 1.200 millones que faltan en 2.300 viviendas que no fueron construidas".

Máximo Kirchner, tras la acusación de Balconte, negó haber recibido dinero de la agrupación Tupac Amaru que encabeza Sala. "Es necesario este tipo de construcciones mediáticas porque si tienen que mostrar la realidad, la verdad es que la gente esta atravesando un mal momento", dijo el viernes en entrevista con radio Del Plata.