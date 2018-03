El fiscal Marijuan no descartó que la investigación alcance a Cristina

El fiscal Guillermo Marijuan, al frente de la causa por la que está detenido Lázaro Báez, aseguró ayer que no se descarta ninguna línea de investigación "ni ningún nombre", al ser consultado sobre si la causa por lavado de dinero podría alcanzar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Después de más de 30 años en el Ministerio Público, si hay algo que aprendí, es que cuando empezamos una investigación no descartamos ninguna línea de investigación, ni ningún nombre de otra persona", subrayó Marijuan en declaraciones radiales. A la vez, el fiscal calificó como "muy importante y voluminosa" la causa en la que se investiga a Baez por supuesto lavado de dinero, luego de que trascendiera un video de la financiera SGI en el que se observa a gente de su entorno contando dinero.

El juez Sebastián Casanello desvinculó recientemente a Cristina de la causa, pero Marijuan aseguró ayer que "existe enorme cantidad de pruebas, y ha habido un arduo trabajo de la fiscalía", por lo que no negó que la ex presidenta pueda ser incluida en el expediente en el futuro. "Si bien comenzó con una investigación periodística muy importante, la causa no sólo esta asentada en ese hecho de presunto lavado de dinero sobre la cual se va a interrogar, sino que hay un montón de hechos que se fueron sumando y causas que guardan algún tipo de relación".

Marijuan, en una entrevista con Radio La Red, consideró que la detención de Báez muestra un avance laboral realizado por su Fiscalía. "No disfruto del dolor ajeno, pero la detención es la consecuencia inevitable de una evaluación que ha hecho el juez", destacó el titular de la fiscalía número 9.

Cabe recordar que la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner se presentará en Tribunales el miércoles próximo para prestar declaración indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadio, en una causa por la venta de dólar futuro.

Para ese día, agrupaciones kirchneristas organizan una importante movilización en los alrededores de Comodoro Py, para respaldar a la ex presidenta, en lo que será su reaparición pública en Buenos Aires luego de haber dejado la Casa Rosada en diciembre pasado. Un día antes, el 12, deberá declarar el ex ministro de Economía Axel Kicillof, mientras que mañana lo hará el ex titular del BCRA, Alejandro Vanoli.