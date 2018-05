El fiscal Di Lello pidió dar marcha atrás con la intervención del PJ en manos de Barrionuevo

El fiscal electoral Jorge Di Lello pidió ayer que se dé marcha atrás con la intervención dispuesta sobre el Partido Justicialista, que quedó a cargo del sindicalista Luis Barrionuevo. Mediante un dictamen presentado ante la Cámara Nacional Electoral, Di Lello pidió que se revoque la intervención ordenada por la jueza María Servini de Cubría y en paralelo se declaren nulas todas las decisiones adoptadas por la gestión de Barrionuevo. El dictamen no es vinculante y lo debe resolver la Cámara Nacional Electoral en las próximas semanas.

Tras conocer el dictamen del fiscal, el dirigente gastronómico y a cargo de la intervención partidaria cruzó duramente a Di Lello, pero se mostró confiado en que la Cámara terminará ratificando su gestión. "No me preocupa para nada lo que diga Di Lello. Es un cero a la izquierda. Ya sabíamos que nos iba a fallar en contra", afirmó Barrionuevo en declaraciones a La Nación. Y enfatizó: "No tengo ninguna duda de que la Cámara va a fallar a favor. Hay pruebas suficientes de que el PJ era un aguantadero".

Servini de Cubría dispuso la intervención del PJ el 10 de abril pasado y designó a Barrionuevo al frente del partido. Según la resolución, que fue apelada por la anterior conducción del partido liderada por el diputado José Luis Gioja, Barrionuevo "desempeñará funciones" como interventor del PJ Nacional "hasta tanto se produzca la normalización de la entidad".

Ayer Di Lello tildó la medida de intervención como una "gravedad institucional sin precedentes", y dijo que solo debe acudirse a ello en "situaciones límite". "Surge palmario lo antojadizo de los argumentos esgrimidos (por la jueza), pues justamente el Partido Justicialista Orden Nacional se encontraba conducido por autoridades elegidas en el seno partidario a través de un proceso eleccionario llevado a cabo en el año 2016, convalidado por la Justicia Electoral oportunamente, con mandato en curso hasta el año 2020. Tal órgano se encontraba en pleno funcionamiento y bajo el contralor de esa misma Magistratura, resultando cuanto menos llamativo el tenor de la disposición cuestionada", criticó Di Lello.

Además, cargó sobre Barrionuevo pues "difícilmente podrá cumplir con la ecuanimidad que esa función requiere" ya que "es de público y notorio conocimiento, que el mismo ha tenido una vida política activa en el seno del Partido Justicialista".