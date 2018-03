El fiscal Delgado imputó a Macri por el caso de los Panamá Papers

Las aclaraciones oficiales no fueron suficientes para el fiscal Federico Delgado, quien entendió que hay elementos para que se abra una investigación sobre la empresa offshore en la que el presidente Mauricio Macri figuró como director, tal como revelaron los Panamá Papers.

El fiscal federal requirió hoy que se investigue si el jefe de Estado “omitió maliciosamente” declarar su participación como director en la sociedad Fleg Trading SA, dato que fue difundido por la filtración de documentos de un estudio de abogados de Panamá.

Fuentes judiciales informaron que el requerimiento del funcionario del Ministerio Público fue hecho ante el juez federal Sebastián Casanello, quien recibió la denuncia presentada por el diputado kirchnerista Norman Martínez.

"La labor del sistema judicial de nuestro país se ve acotada a límites precisos: los de la ley vigente. En este caso, se habrá de determinar, como primer paso, si el señor Mauricio Macri omitió maliciosamente completar su declaración jurada", analizó Delgado en su resolución, según un detalle que publica el portal Infobae.

El Gobierno había salido a aclarar que cuando se constituyó la firma, en 1998, el actual Presidente no tenía obligación de declarar ese cargo, porque no tenía participación accionaria en la empresa, propiedad de su padre Franco Macri. Y además sostuvo que no tuvo movimientos financieros y fue declarada ante la AFIP.