El fin de semana largo movilizó $4.392 millones, 42% más que en 2018

Unos 2,9 millones de turistas se movilizaron por la Argentina el fin de semana largo por el 12 de octubre y desembolsaron en forma directa $ 4.392 millones, estimó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



A pesar de los vuelos afectados y el mal tiempo, entre el viernes 11 y hoy lunes 14 de octubre se trasladaron 1.050.000 turistas y 1,9 millones de excursionistas por el país, 1,9% más que en la misma fecha del año pasado. Según la CAME, "los fines de semana largo con fines turísticos se consolidaron como una estrategia política exitosa para dinamizar a las economías regionales".



En total viajaron 1.050.000 turistas, 6% más que en el mismo fin de semana largo del año pasado; con un consumo diario de $1.520 cada uno y una estadía media de 2,1 días, gastaron $3.383,5 millones, 42,5% más que en la misma fecha de 2018.



Completaron el fin de semana 1.833.800 excursionistas que se desplazaron de una ciudad a otra a pasar el día; con un costo promedio de $550 per cápita, se estima que movilizaron $1.009 millones.

El turismo, uno los pocos sectores que se mantiene a flote pese al contexto recesivo La depreciación del peso incentivó la llegada de turistas extranjeros y promovió, en el caso de residentes, la sustitución de destinos en el exterior por nacionales. La hotelería fue el sector que más creció en el segundo trimestre de 2019, según Ecolatina.



"Al gasto directo hay que agregar el efecto multiplicador que luego se genera, en algunos casos automáticamente y en otros, con algún rezago", añadió la entidad.



Las condiciones del tiempo complicaron el fin de semana, especialmente por las tormentas en Buenos Aires que dificultaron la salida de vuelos a todo el país y llevó a que muchos cancelaran o postergaran sus minivacaciones.



Un factor que ayudó este año a que crezca el turismo a pesar de las condiciones económicas, fue el tipo de cambio: desalentó a viajar al exterior y alentó a muchos extranjeros a venir a la Argentina, especialmente de los países de América latina que comparten el mismo feriado.