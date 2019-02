El ex contador de la familia Kirchner es testigo protegido

Luego de ser trasladado desde el penal de Marcos Paz a los tribunales federales de Comodoro Py, para su declaración en la causa de los cuadernos de las supuestas coimas con la obra pública, y ser trasladado a Ezeiza, el ex contador del matrimonio Kirchner, Víctor Manzanares, volverá a salir de prisión: ingresó al programa de protección de testigos. De esta manera, bajo el argumento de que temía por su seguridad, fue enviado a un domicilio secreto, según informó Clarín.

Además, el ex contador de los Kirchner también evalúa ser arrepentido en la causa Hotesur, que está a punto de ser elevada a juicio oral y público. Por lo que sus abogados se juntaron con el fiscal del caso, Gerardo Pollicita.

Manzanares mantuvo una audiencia con el fiscal del caso, Carlos Stornelli, con el objetivo de seguir declarando en busca de alcanzar un acuerdo que lo acerque a la posibilidad de convertirse en el nuevo arrepentido de la causa, según fuentes judiciales. Será el juez Claudio Bonadio, como en anteriores ocasiones, el que deberá validar el acuerdo.

Manzanares está involucrado en la parte de la causa de los cuadernos por maniobras de supuesto lavado de dinero desarrolladas por el fallecido ex secretario presidencial, Daniel Muñoz y su entorno, en Argentina y los Estados Unidos. El ex contador de los Kirchner fue mencionado por dos arrepentidos de la causa -el supuesto testaferro de Muñoz, Sergio Todisco, y el ex funcionario K Juan Manuel Campillo- quienes indicaron que colaboró con las maniobras de lavado.

Desde el entorno de Manzanares habían indicado que está "dispuesto a contar todo lo que sabe" en relación al dinero que movió Muñoz.