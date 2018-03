El equipo económico suma críticas de los sectores más cercanos al establishment

El gobierno nacional le estaría costando encontrar algún sector del mundo económico local que apoye el camino elegido. A los casi 17 meses de Gobierno ya no sólo los economistas "kirchneristas" o de las centrales sindicales señalan "las fallas del modelo M", sino que ahora se sumaron a las críticas sectores que parecían más cercanos a la política de Cambiemos.



Al conocido José Luis Espert que acuñó la frase de "kirchnerismo educado", ahora se le sumó el economista y rector de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (Ucema), Carlos Rodríguez, quien advirtió ayer que la "bicicleta" que se observa en la economía argentina actual "es peor que la convertibilidad y termina mal".



El especialista, que se cruzó en redes sociales con el vicepresidente del Banco Central, Lucas Llach, lanzó un alerta por los altos valores de la inflación y también llamó la atención por el crecimiento del gasto público y el déficit fiscal.



"Estamos viviendo una feliz bicicleta en la que el dólar es barato. Eso responde a una tasa de interés alta junto a los dólares que ingresan del blanqueo de capitales, entonces los dólares sobran, y el Gobierno se endeuda en esa moneda", señaló Rodríguez.



En declaraciones a una radio porteña, el economista profundizó la crítica y aclaró que ese diagnóstico es "peor que la convertibilidad" y que "termina mal", por lo que cuestionó la gestión económica del Gobierno de la alianza Cambiemos. "El Gobierno sigue vendiendo globitos de que está todo bien" e indicó que "la capacidad de pasar la gorra eternamente no funciona" para hacer despegar la economía. "La inflación está el doble de lo que querían que esté y no veo ninguna causa para que baje", porque "el déficit está subiendo".



Respecto al tipo de cambio, ayer se conoció un informe de la consultora Ecolatina que señala que el primer trimestre del año mostró señales mixtas en la economía, ya que mientras el consumo masivo sigue cayendo" pero la consultora creada por el ex ministro Roberto Lavagna señala que la contracara de esto se ve en los bienes dolarizados que "crecen fuertemente, producto del creciente retraso cambiario y una mayor apertura comercial".



Guillermo Nielsen, ex secretario de Finanzas, también sumó críticas a la gestión en materia económica. El ex funcionario y ex candidato a Jefe de Gobierno por el Frente Renovador, señaló a un diario porteño "no está andando bien la cosa. Hay un problema de fondo que no se soluciona con más o menos tasa o con el Banco Central comprando dólares" y sostuvo que el Ejecutivo "debe estar replanteándose los fundamentos de sus política económica".