El electorado K no cree en las denuncias y el votante macrista culpa a Cristina

La novela de los "Cuadernos K", que cada día estrena capítulo con nuevos arrepentidos, no parece haber modificado las bases electorales, de cara a las futuras presidenciales de 2019. La mayor parte del electorado de Cristina Fernández de Kirchner cree que la investigación del juez Claudio Bonadio es "poco creíble", mientras que casi todos los votantes de Cambiemos creen en su veracidad. Desde la "ancha avenida del medio" del massismo hay una grieta por las anotaciones del ex chofer Oscar Centeno.

Así se desprende de la última encuesta telefónica de Federico González y Asociados, con una muestra de 400 casos en el Amba, realizada el pasado viernes. De esta forma, entre los que votarían a la ex Presidenta el año que viene, un 5,5% consideró que las denuncias son creíbles; y un 85,7% las tachó de "poco creíbles". Entre el votante de Mauricio Macri, confían en los cuadernos un 91,4% mientras que duda apenas un 3,6%. En tanto, el electorado de Sergio Massa se debate entre un 42,1% que las considera "muy creíbles" y un 47,4% que las catalogó de "más o menos creíbles". Quienes votan a otros candidatos la brecha se agranda: entre un 22,4% que cree en las sospechas de coimas en la obra pública y un 41,8% que contestó: "poco".

Las razones detrás de la publicación de la causa también causa divisiones. Entre el kirchnerismo, la mayoría (78%) consideró que "es falsa y sólo persigue tapar la crisis económica del actual Gobierno". Un 16,5% del votante K admite que los hechos denunciados son ciertos pero que la denuncia "está inflada". El 55,6% del electorado massista coincide con la idea de que ayuda a "tapar" la realidad. Incluso el 7,9% del electorado macrista piensa lo mismo, si bien el 89,9% contestó que no sólo es cierta la investigación sino que "informa sobre la corrupción K".

Consultados si creen que tanto Néstor como Cristina Kirchner fueron responsables de la corrupción denunciada, el electorado K confía más en la ex Presidenta que en el ex mandatario; a la inversa del votante PRO, que apunta más a ella. De esta forma, entre el kirchnerismo un 81,7% exculpa de la denuncia al ex gobernador santacruceño (un 4,3% respondió que es culpable) y un 84,9% defiende a la actual senadora de Unidad Ciudadana (un 3,2% la imagina responsable). Entre el macrismo, un 90,1% culpó a Néstor Kirchner y un 94,3%, a CFK.

En otra pregunta, casi todo el electorado macrista (el 97,1%) piensa que Cristina Kirchner "es culpable". Y el votante K se divide entre un 15,2% para quien "es una víctima de hechos cometidos por funcionarios de su Gobierno" y un 75% para el que "es una víctima de los medios y del Gobierno de Macri que busca desprestigiarla".