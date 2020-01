El economista “que predijo la crisis” de Macri es candidato a embajador

Esta semana, el Gobierno envió al senado los pliegos de una decena de candidatos a distintas embajadas. Entre ellos está el de un profesor universitario y activo tuitero que, entre otras cosas, trascendió en los medios como “el economista que predijo la crisis” que arrastró al gobierno de Mauricio Macri desde 2018.

Mariano Kestelboim tiene 42 años. Nació en México y se nacionalizó argentino; es hijo de exiliados: su padre, Mario, fue el decano de Derecho de la Universidad de Buenos Aires hasta que en 1975 la Triple A le puso una bomba a su casa.

Es egresado de la UBA y fue economista de la Fundación Pro-Tejer.

Cuando arrancó el gobierno de Alberto Fernández, se lo mencionaba como candidato a secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. Ahora fue propuesto formalmente como embajador argentino ante la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi, una organización que integran Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela) y el Mercosur.

El economista que predijo la crisis

A mediados de 2018, cuando ya era clara la crisis económica que sufrió la Argentina durante la segunda mitad del mandato de Macri, se esparcía el comentario crítico de que “nadie la vio venir”. En uno de sus tuits que se volvieron virales, Kestelboim recordó entonces que él y muchos otros habían advertido sobre la crisis que se venía.

“En mi caso, tuve la oportunidad de decirlo en TN el año pasado (por 2017). Obvio, no me dieron bola y me trataron de pesimista”, escribió entonces.

Se refería a los comentarios que había hecho ya en abril de 2017: “El sector financiero, con una tasa de interés muy alta, y con un rendimiento medido en dólares que no puede conseguirse en ningún lugar del mundo, puede lograr una situación muy favorable. Pero el principal riesgo de esto es que se den vuelta, quieran retirar ganancias. Eso va a impactar muy fuerte en el tipo de cambio, y si aumenta el tipo de cambio, que ha sido la principal ancla de la economía en todo lo que va de 2017 y el segundo semestre de 2016, lo que va a provocar es una estampida inflacionaria nuevamente con pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores”.

Hoy la noticia es: “¿Por que nadie vio venir la crisis argentina?” �� pic.twitter.com/7IrIYCRp3R — Mariano Kestelboim ���� (@marianokestel) June 17, 2018

En Twitter, este economista que también tuvo en los últimos años numerosas apariciones mediáticas, escribió duras críticas al Gobierno de Macri que se volvieron virales y protagonizó varios cruces con otros economistas, como el que mantuvo con varios de los tuiteros más liberales por su cuestionamiento al monetarismo.