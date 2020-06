El duro editorial de Cristina Pérez tras el tenso cruce con Alberto Fernández por Vicentin

La periodista Cristina Pérez hizo un duro editorial en su programa de radio, tras haber mantenido un tenso cruce el día anterior con el presiente Alberto Fernández por la causa Vicentin. Luego de que el mandatario la mandara a "leer la Constitución", la conductora habló de "intolerancia manifiesta ejercida por el propio presidente de la Nación" y se preguntó, irónicamente, si se trataba "de Alberto Fernández o de Aníbal Fernández", en referencia al ex funcionario K.

"Parece que está tornándose en una versión radicalizada, no le importa guardar las formas no solo ante una mujer, sino ante una audiencia", planteó la periodista anoche en Radio Mitre.

En tanto remarcó que "el que tiene que leer la Constitución es el Presidente; es incorrecto lo que me respondió y no lo digo yo, sino que lo dijeron abogados y constitucionalistas que son expertos en el tema. Me da pena que se haya transformado en una especie de pelea en el barro por forzar una respuesta a sabiendas de decir algo que no era correcto".

El mandatario la mandó a leer la Constitución y le contestó: "La pregunta funcionaría mucho mejor si Cristina deja de lado los adjetivos". Minutos más tarde se cruzaron nuevamente por una consulta sobre la deuda y el default.

"la Constitución no le da atribuciones al Poder Ejecutivo a intervenir una empresa privada de esa manera, a través de un decreto, por ejemplo", sostuvo ella. A lo que Fernández le respondió: "Está equivocada, así que yo le recomiendo que además lea la Constitución. El Poder Ejecutivo puede expropiar bienes".

Para Cristina Pérez el jefe de Estado "tiene que tomar una decisión existencial: si es su presidencia o es el delegado de Cristina Kirchner y su radicalización".