El doble desafío de Alberto Fernández: acelerar la gestión y contener a sus socios

Pasadas las fiestas, el presidente Alberto Fernández retomará este jueves su agenda de reuniones de seguimiento y planificación de la gestión desde la Casa Rosada, con un solo alto para visitar una pyme en Tres de Febrero.

Consciente de que la crisis económica y su impacto en los sectores más postergados le privarán de una "luna de miel", Alberto Fernández encara un 2020 plagado de desafíos que le exigen resultados casi inmediatos.

Facultado por el Congreso para actuar discrecionalmente en áreas clave, gracias a las múltiples emergencias que sancionó la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, el primer mandatario trabajará hasta marzo contrarreloj para ordenar las variables de una exigua economía a la que espera reactivar insuflando el consumo interno, a través de una recuperación de los salarios que sostendrá con presión impositiva sobre sectores con espalda.

Alberto sueña con un repunte de la actividad que permita cierto superávit de cara a los compromisos de deuda habidos con acreedores extranjeros, entre ellos el FMI. Con estos ya negocia para dilatar el cronograma de vencimientos y no estresar aún más las cuentas públicas.

Mirá también El Gobierno activará el Congreso para avanzar con proyectos clave A diferencia de 2019, pero en línea con el final del año que terminó, se espera que funcione más y que se saquen adelante leyes centrales como presupuesto y que se busque trabajar en reformas en distintas áreas Por FRANCISCO LLORENS

Pero a la vez que atiende problemas heredados, Fernández trabaja para poner en marcha un gobierno en el cual todavía hay áreas vacantes y del cual no es un líder indiscutido. Habiendo llegado al cargo a través de una coalición que privilegió unir fuerzas para destronar a Macri, el nuevo presidente también procura dar una impronta auténtica a la gestión y no ser opacado por la figura clave de su ascenso: nada menos que la vicepresidenta y ex jefa de Estado, Cristina Kirchner. Para ello, Alberto ha mostrado desde el día siguiente a la jura obsesión por los asuntos de Estado, encerrándose hasta la madrugada en la casa de gobierno, pero también con gestos que lo diferencien de su compañera. Incluso un consejo de asesores trabajará para darle "mística" a sus cuatro años en el Ejecutivo.

También la coalición oficialista, el sustento de su plan político, deja entrever figuras con perfiles muy diferentes al del presidente y que aspiran a sucederlo en el cargo. Hacia adentro del Frente de Todos, Fernández tendrá que negociar con figuras como Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados; Máximo Kirchner, jefe de su bancada en la cámara baja; el gobernador bonaerense Axel Kicillof, leal a la expresidenta, y los planteos de los gobernadores.

A su vez que interviene en las pujas intestinas, Alberto tendrá que dar pasos sobre seguro para no alentar el crecimiento de la oposición, cuyo liderazgo disputan Macri, Larreta y la UCR.

El frente externo también está enturbiado. Urgido por los compromisos con el FMI, Fernández plantea una relación mutuamente beneficiosa para con los Estados Unidos, pero sin perder identidad ni mostrar sumisión; mientras espera reanudar el buen entendimiento con China y valerse del capital disponible del gigante asiático y de la Rusia de Putin, quien ya mostró predisposición a ampliar el vínculo en el año en curso.