El desafío al Gobierno del candidato rebelde que preocupa a Macri

“Desde Buenos Aires me llamaron para que baje mi candidatura”, dijo el actual intendente de Córdoba, Ramón Mestre, quien peleará por la gobernación de su provincia en una interna de Cambiemos. “Me ofrecieron cargos, pero yo voy por la provincia”, subrayó. Además, se sumó al listado de radicales que pide que el presidente Mauricio Macri se someta a unas PASO de cara a las elecciones de este año.

En un raid mediático que hizo esta mañana, el intendente cordobés aseguró que la semana pasada recibió llamados de algunos ministros del Gobierno nacional, y que no lo hicieron en calidad de funcionarios públicos, sino como dirigentes nacionales de Cambiemos, "en representación del PRO de Buenos Aires", para pedirle que no se postule. Y apuntó contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

"Frigerio, Peña y Alfredo Cornejo me llamaron para decirme que baje mi candidatura y que me uniera en una interna con Mario Negri", lanzó. "Me han ofrecido varias cosas para bajar mi candidatura y evitar la interna de Cambiemos”, sostuvo.

"No está bueno que desde la comodidad de los despachos oficiales opaquen la democracia interna de los partidos", subrayó en una entrevista en El Destape Radio.

También en una entrevista concedida a FM La Patriada, el dirigente radical hizo alusión a a la posibilidad de que el diputado Martín Lousteau sea el candidato del radicalismo en unas internas a nivel nacional. “Lo veo como excelente dirigente y con un conocimiento que no tenemos otros que no estamos en Buenos Aires”, arrojó.

“Van a tener que rendir cuenta desde la coalición al radicalismo, porque no nos tuvieron en cuenta”, advirtió el intendente al referirse a Cambiemos.

Mestre es intendente radical de Córdoba y, pese a los intentos por parte del Gobierno de frenar su candidatura, irá a internas por la gobernación de Córdoba, con una lista "pura", y competirá con el diputado -de su mismo partido- Mario Negri, quien será acompañado por Héctor Baldassi, del PRO.