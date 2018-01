El déficit con Brasil ya es el más alto de la historia y preocupa el desequilibrio externo

Nueve de cada diez dólares del déficit comercial total de la Argentina se explican por la balanza comercial negativa que nuestro país tiene con Brasil. Durante el año que acaba de finalizar la balanza bilateral arrojó un déficit de u$s 8193 millones, lo que representa un monto sustancial de los casi u$s 9000 millones que, se estima, totalizará el déficit comercial del país este año.

Según un informe de Abeceb, en base a datos del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil, el déficit con Brasil se incrementó en 2017 de tal modo que fue "casi un 90% superior al rojo comercial que se acumulaba al cierre de 2016 (u$s -4332 millones). La foto ya es preocupante pero mucho más la película. Algunas estimaciones señalan que este año la tendencia se profundizará por la mejora de la actividad en la Argentina y el déficit sólo con Brasil podría cruzar la barrera de los u$s 10.000 millones.

De acuerdo con el informe, en diciembre las importaciones desde el país vecino treparon a u$s 1577 millones, un incremento del 27,9% interanual. Este avance se contrapone con el fuerte retroceso que experimentaron las exportaciones argentinas a ese destino, que totalizaron u$s 748 millones el mes pasado, lo que arrojó una contracción del 18,3% interanual, la caída más fuerte en los últimos dieciocho meses.

En este contexto, las importaciones de productos brasileños acumularon en todo 2017 u$s 17.626 millones, lo que supone un incremento del 31,4% interanual. Por el lado de las exportaciones, el dato positivo es que crecieron 3,8% en el año y tuvieron así "un desempeño débil pero marcando el primer aumento anual desde 2013", destaca Abeceb.

Al respecto, un análisis de Ecolatina sostiene que "la caída de nuestras exportaciones se explica por la baja en las ventas a Brasil de automóviles, combustibles y energía, maíz en grano, aceites, malta, insecticidas y polímeros plásticos". Como resultado del aumento de las importaciones y la fuerte caída de las exportaciones a Brasil "la participación argentina en las importaciones totales del gigante de América del Sur bajó a 5,9% en diciembre, perdiendo dos puntos porcentuales (p.p.) de participación respecto a la que se había registrado en diciembre de 2016", sostiene la consultora. Esto se dio en un contexto de "cuatro meses consecutivos de profundización del déficit", agrega.

La buena noticia para nuestro país es que en 2017 la economía brasileña creció cerca del 1%, dejando atrás así tres años consecutivos de caída del producto. Con la mayor economía del Mercosur en la senda

del crecimiento para 2018 se proyecta una mejora del PBI entre 2,5% y 3% lo cual será clave para traccionar la demanda de bienes importados, las empresas argentinas pueden aspirar a incrementar sus exportaciones al vecino país.

"La economía brasileña tiene asegurado este año un crecimiento del 2,5%", pronostica Gustavo Segré, socio director de la consultora Center Group desde sus oficinas en San Pablo.

Tras un superávit comercial récord de u$s 67.000 millones en 2017, Segré estima que este año el saldo positivo podría superar los u$s 50.000 millones, sin embargo, esa baja no reducirá el desbalance con nuestro país. "Si la Argentina no hace algo el déficit comercial en 2018 puede ser del u$s 10.000 millones", afirma Segré. Y recuerda que mientras en 2000 la participación de bienes argentinos en la importaciones de Brasil alcanzba el 12,25%, en 2017 sólo el 6,3% provino de la Argentina.

Por su parte, Marcelo Elizondo, director general de consultora Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI), considera que si bien las exportaciones a ese destino pueden crecer este año, "también la Argentina crecerá en 2018 y esto llevará a más importaciones para la industria".

Para reducir el déficit comercial bilateral, Elizondo recomienda, en principio corregir la macro, también promocionar las exportaciones de servicios, ahora que se aprobó la amonización de servicios en el Mercosur, y en tercer lugar, mejorar la estrategia de inserción a mercados. Reconoce que "en el corto plazo va a haber déficit comercial", pero allí, la clave es que las pymes argentinas "puedan integrarse en cadenas globales de valor", como en el caso de las empresas autopartistas o los proveedores de la industria alimenticia.