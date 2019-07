El déficit cero en energía, un desafiante eslogan de campaña

Cada vez que puede, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, lo recuerda. En todas sus presentaciones públicas durante los últimos 3 meses, el funcionario muestra que Argentina tenía un superávit comercial energético de u$s 6000 millones en 2006 y que para 2013 la cuenta era negativa en u$s 7000 millones.

Según su visión, la política energética del kirchnerismo dilapidó u$s 13.000 millones en apenas 7 años.

De cara a las elecciones y como contraposición de la época de tarifas congeladas y poca seducción a la inversión, Lopetegui se enfocó en repetir que el país alcanzará este año el equilibrio comercial en energía (aunque en realidad, estimaciones de su propia cartera indican que el déficit bajaría de los u$s 2300 millones de 2018 a unos u$s 300 millones en 2019), mientras que para 2021 se llegaría a un superávit de u$s 2000 millones.

Nada despreciable, teniendo en cuenta que el ingreso de esos dólares alejarán o contendrán el fantasma de otra devaluación.

Hasta mayo, la balanza comercial energética de los primeros 5 meses de 2019 fue positiva en u$s 51 millones, "logrando revertir un déficit de u$s 752 millones en igual período de 2018", según el Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi.

De acuerdo al organismo que dirige el ex secretario de Energía Jorge Lapeña, se debió a "una caída importante en las importaciones energéticas del periodo y a un moderado aumento de las exportaciones".

De acuerdo al último reporte "Carta Energética" del ex secretario y actual consultor Daniel Montamat, "la energía todavía es parte del problema económico".

"Cuando se relaciona a los déficits energéticos con los ciclos de estancamiento y reactivación de la economía, aparece la simbiosis entre la restricción externa y los barquinazos de política energética", amplió.