El costo de transportar carga en camión subió 4,5% en el bimestre

El último comunicado del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en donde mantenía la tasa, aseguraba que la inflación de febrero mostrará un alza en los precios contra el mes anterior mayor a la esperada y que no sólo se correspondía "exclusivamente" a las subas tarifarias de los servicios regulados.

Parte de la explicación de la suba se puede encontrar en el transporte de carga, termómetro del movimiento de más del 80% de la mercadería en la Argentina y que viene mostrando fuertes alzas que se trasladan al valor de los productos finales en las góndolas.

Según explicaron desde la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), el transporte de cargas carretero suma "un 4,5% de inflación en el primer bimestre, luego de los fuertes aumentos de los peajes de acceso".

La entidad que viene haciendo un seguimiento del movimiento de los valores de sus insumos señala que el índice de costos exhibió en febrero "un incremento del 1,3% luego del elevado 3,2% registrado en enero, lo que suma un 4,5% de inflación en el primer bimestre".

La expectativa del sector es que la "inflación del camión" seguirá en alza. La entidad que agrupa a todos los federaciones de transportistas, explicó que las cifras de mayores costos en la actividad "están en línea" con las revisiones de mayor inflación minorista para la primera parte del año. "En el comparativo, el Índice Fadeeac proyecta una inflación del flete superando el 6% en el primer trimestre, un 20% -a priori- por encima del promedio de expectativas de inflación minorista (Relevamiento de Expectativas del Mercado) publicado por el BCRA" .

El año pasado la cadena de traslado por carretera que concentra poco más del 80% de los productos que se comercian en los supermercados y que la Argentina exporta, tuvo un incremento de 36,9 por ciento.

A la hora de señalar cuáles fueron los ítems que más incremento mostraron desde la entidad apuntaron a que la suba de 40% de los peajes y explicaron que el alza del combustible (8,4%) no influyó tanto en febrero "porque impactó en enero".

Esto también tendrá implicancias sindicales. Fadeeac es la contraparte del poderoso gremio de Camioneros en las negociaciones paritarias. Y al parecer viene avisando que no tiene mucho margen para discutir.

"El sostenido aumento de los costos para transportar mercadería en el país tiene el agravante de estar sucediendo en un mercado en franco descenso para las empresas transportistas, con fuertes caídas en el consumo de gasoil sumado a una carga impositiva del orden del 40% que conspira contra la competitividad del Sector", explicó la entidad mediante un comunicado.

Una parte de la discusión de la suba de los costos quizás la tenga que explicar hoy el ministro de Transporte de la Nación Guillermo Dietrich.

Se esperaba para hoy que el ministro expondrá ante una reunión de comisiones de Diputados ante legisladores de las comisiones de Transporte y de Defensa del Consumidor sobre temas vinculados a las tarifas en el transporte público, la política aerocomercial, los peajes, el estado de las obras de infraestructura y la suba de los peajes entre otras cuestiones.