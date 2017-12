El costo de producción aumentó 3,6% por la presión tributaria y los salarios

Últimamente, no hay encuentro empresarial en el que el tema competitividad no esté al tope de la agenda productiva. Se habla del cúmulo de impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales, los costos logísticos y el efecto negativo de las elevadas tasas de interés, pero lo cierto es que hasta ahora no había una medición periódica que diera cuenta de la evolución del costo de producción en la economía argentina.

Ayer se presentó el Índice de Costo Argentino de la Producción-ICAP, elaborado por el Instituto de Economía de la Fundación UADE, que incluye los componentes más relevantes del costo empresarial, haciendo un monitoreo de variables clave vinculadas a insumos para la producción y el clima de negocios.

ICAP, variación mensual. Fuente: Fundación UADE

De acuerdo con el índice en septiembre se registró un incremento del 3,6% en comparación al mismo mes de 2016, por lo que observa así una desaceleración desde el pico de incremento interanual de julio (7,4%), seguido por el 6,0% de agosto. Un dato relevante es que entre septiembre y agosto de 2017 la variación del costo de producción fue de sólo el 0,1%.

En el noveno mes del año, los incrementos de costos en términos reales, descontada la inflación fueron explicados por la presión tributaria, la tasa de interés activa y el costo de la construcción, mientras que tuvieron una tendencia descendente la energía eléctrica,el costo logístico, las materias primas, el riesgo país, conflictos laborales, seguros patrimoniales y costos logísticos.

"El índice de septiembre muestra que hay una desaceleración en el ritmo del crecimiento del costo empresario", señaló ante la prensa Silvia Caviola, directora del Departamento de Economía y Finanzas de Fundación UADE, y aclaró que el ICAP pretende "colaborar con el empresariado para mejorar la competitividad".

Además, subrayó que en septiembre hubo una "significativa reducción de los conflictos laborales, que incide positivamente en la productividad y esto repercute en una mejora de costos".

El ICAP monitorea doce componentes del costo de producción, que van desde la presión tributaria nacional (de las empresas, no de personas físicas) sin contar impuestos proviciales ni tasas municipales; el costo de la energía (fueloil y electricidad); costos logísticos; costo de la construcción; salarios privados; materias primas; seguros; tasa de interés activa y bienes de capital. En todos los casos, el índice se basa en fuentes públicas o privadas reconocidas.

También analiza el comportamiento de dos variables más, relacionadas con el clima de negocios, como los conflictos laborales y el riesgo país. Para medir la conflictividad se toma el informe de la consultora Tendencias Económicas, mientras para el riesgo país la fuente es la prima de riesgo de los títulos de deuda soberana de JP Morgan.

Cada variable está ponderada en el índice tomando como referencia la matriz insumo-producto de 1997, que es la última elaborada hasta el momento

El índice no refleja el comportamiento de los diversos sectores, aunque algunas de las variables permiten adelantar el resultado de cada uno de ellos.

El punto controversial es que mientras los empresarios argumentan que la presión tributaria supera el 50% según la actividad, en el ICAP la presión tributaria tiene una ponderación del 12,1%. La actual matriz insumo-producto "es relativamente antigua pero es lo que tenemos", admitió Alfredo Gutiérrez Girault, profesor consulto de política económica argentina y miembro del Consejo Honorario de la Fundación UADE.