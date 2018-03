El costo de la canasta básica subió 2,6% en febrero según el Indec

Una familia tipo necesitó en febrero reunir $ 13.673,5 para superar la línea de pobreza y

$ 5626,95 para no caer en la indigencia, según indicó el Ind ec ayer, al difundir los valores que alcanzaron la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para una familia de cuatro miembros.

El costo de la CBT para febrero se incrementó 2,63% con relación al mes anterior y el valor de la CBA aumentó 1,78%.

La CBA, que mide la indigencia, está integrada por un conjunto de alimentos para cumplir con los requisitos mínimos calóricos para un matrimonio de un varón de 35 años y su esposa de 31 y un hijo de 6 y una hija de 8 años. En tanto, la CBA incluye una serie de servicios esenciales para la manutención del grupo familiar en un mes.

El aumento en el valor de la CBT replicó casi en forma paralela la variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, que había sido de 2,5%. La suba se explicó por el alza de las tarifas de servicios públicos, que están incluidos en la canasta.

En cambio, la suba en la CBA fue menor debido a que los servicios públicos no tienen incidencia en esa medición.

La CBT para un adulto equivalente alcanzó los $ 4425,08 en febrero, en tanto la CBT, $ 1821,02, que incluye los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto, entre 30 y 60 años, de actividad moderada.

En lo que va del año, la Canasta Básica Total se incrementó 3,93% y la Canasta Básica Alimentaria, 3,08%.

La CBT y la CBA son utilizadas por el INDEC para determinar la tasa de pobreza e indigencia que mide el organismo, cuyo resultado será anunciado el martes 28 de marzo próximo. Mediciones alternativas, como la de la Universidad Católica Argentina, dan cuenta que el 32,9% de la población era pobre al tercer trimestre de 2016. Al primer semestre, el INDEC había informado 32,2% de pobreza y 6,3% de indigencia.

Paciencia

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, pidió ayer a los argentinos tener "paciencia" para observar la reactivación económica y pronosticó que la inflación de marzo será más baja que la de febrero.

"Entendemos a los que ven las cifras y dicen que a ellos la reactivación no les llega. Tenemos que ser pacientes, no dejarnos llevar por la ansiedad, porque estamos aplicando políticas para un crecimiento sano y sostenible", dijo a la Cadena 3. El funcionario aclaró que "magia no hay" para hacer crecer aceleradamente a la actividad económica del país.



Dujovne dijo que la inflación de marzo resultará "más baja" que la de febrero y "el resto del año ser aún mucho más baja", por lo que se mostró confiado en que el Banco Central podrá cumplir con su meta preestablecida. Explicó que la inflación de marzo será menor "esencialmente porque los ajustes en los precios regulados ya habrán quedado atrás" y no se sentirán en el indicador general.

"Si alcanzamos la meta de inflación, que la vamos a alcanzar, va a ser la más baja desde 2008", se entusiasmó el ministro de Hacienda.